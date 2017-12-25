KOSGEB'deki FETÖ yapılanması davasında 4 tahliye

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığındaki (KOSGEB) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik, aralarında kurumun eski başkanı Mustafa Kaplan ile yöneticilerin de bulunduğu 4'ü tutuklu 38 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıklar tahliyeye yönelik beyanda bulundu. Üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliyelerini talep etti. Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini istedi. Bazı tutuksuz sanık avukatları da müvekkilleri hakkında daha önce verilen adli kontrol şartının kaldırılmasını istedi. Bir kısım sanık avukatı da tanık dinletme talebinde bulundu.

Savunmaların ardından Cumhuriyet savcısı, sanıklardan 3'ünün tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, ara kararında KOSGEB eski başkanı Kaplan ile birlikte 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Kararla birlikte davada tutuklu sanık kalmadı.

KOSGEB'in müdahillik talebini kabul eden mahkeme heyeti, tanık dinleme talebinin kabulüne ve adli kontrol uygulamasının kaldırılması isteğinin reddedilmesine hükmederek davayı erteledi.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014'te başlatılan soruşturma neticesinde 38 şüpheli hakkında "FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, aralarında eski KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan ve eşinin de bulunduğu şüpheliler hakkında FETÖ adına himmet toplamak, FETÖ üyelerinin usulsüz şekilde işe alımı ve terfilerde öncelik tanınması suçlamaları yer almıştı.

Şüphelilerden 15'inin FETÖ'nün haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen iddianamede, tüm şüphelilerin "FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.