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Balıkesir'de telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı
Ayvalık ilçesinde telefonda kendisini komiser olarak tanıttığı kişinin 56 bin lirasını dolandıran şüpheli, Kütahya'da suçüstü yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde telefonda kendisini komiser olarak tanıttığı kişinin 56 bin lirasını dolandıran şüpheli, Kütahya'da gözaltına alındı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ş.P, telefonda kendisini İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser olarak tanıttığı kişiye, "Adınıza ev, araba almışlar, banka hesabınızdaki parayı çekecekler." diyerek bankadaki parasını verdiği hesap numarasına aktarmasını istedi.
Bunun üzerine hesabındaki 56 bin lirayı Ş.P'nin hesabına aktaran kişi, dolandırıldığını anlayınca polise haber verdi.
Ekipler, çalışma sonucu Ş.P'nin Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Takibe alınan şüpheli, sabah saatlerinde bankadan parayı çektiği sırada yakalandı.
Şüphelinin, işlemlerinin ardından Balıkesir'e getirileceği öğrenildi.
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