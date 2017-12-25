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FETÖ ile DHKP/C'nin 'ortak kaos planı' davası

FETÖ/PDY üyesi eski polislerin, terör örgütü DHKP/C'ye sızdırdığı elemanlar aracılığıyla kaos eylemleri gerçekleştirmeyi hedefledikleri iddialarına ilişkin aralarında eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 13 sanığın yargılanmasına başlandı
25 Aralık 2017 16:08
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FETÖ ile DHKP/C'nin 'ortak kaos planı' davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi eski polislerin, terör örgütü DHKP/C'ye sızdırdığı elemanlarca kaos eylemleri gerçekleştirmeyi hedefledikleri iddialarına ilişkin eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer ile eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 5'i firari, 6'sı tutuklu 13 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Eren, başka bir davadan tutuklu Süleyman Taşbaş ve tutuksuz sanık İsmail Aşı ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Mustafa Evcil ve Ferdi Taşkaya ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bulundukları cezaevinden duruşmaya bağlandı.

Duruşmada, mahkemeye gelen evraklar okundu. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

Ali Fuat Yılmazer, iddianamenin kendisine ulaştığını ancak dosyayla ilgili bilgi ve belgelerin gelmediğini iddia ederek savunma yapmayacağını söyledi. Yılmazer, bilgi ve belgeler geldikten sonra savunma için süre isteyerek, duruşmaya ara verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunma yapacağını belirterek, duruşmaya ara verilmesi talebini reddetti.

Duruşma sanıkların savunmalarıyla sürüyor.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY ile DHKP/C'nin, kuruluşu, yapısı ve faaliyetleri özetlenerek, bu iki terör örgütü arasındaki ilişki anlatılıyor.

Soruşturmanın başlama gerekçesi olan tanık İ.Ö'nün beyanı ve dilekçelerinden de alıntılar yapılan iddianamede, FETÖ'nün DHKP/C'ye, hedefleri doğrultusunda kullanılmak üzere "Kaos Timi" kurdurduğu belirtiliyor.

DHKP/C'nin eski İstanbul sorumlusu olduğu ve örgüt tarafından infaz edilmek istendiği belirtilen Asuman Akça'nın mağdur olarak gösterildiği iddianamede, sanıklardan Mesut Aykın'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'daki ikametinin kroki ve haritalarını FETÖ mensupları olan şüpheliler Mehmet Yılmaz, Ali İhsan Kaya ve Halil Karakuzulu'dan Ali Fuat Yılmazer'in bilgisi dahilinde teslim alıp sonrasında bu örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda terör örgütü DHKP/C'ye ilettiği anlatılıyor.

Sanıklardan eski emniyet görevlisi Ali Fuat Yılmazer, Ali İhsan Kaya, Halil Karakuzu, Mehmet Yılmaz ve Serdar Bayraktutan'ın, "kamu görevlisinin zincirleme şekilde resmi belgede sahteciliği", "terör örgütü üyesi olmak" ve "suçu gizlemek amacıyla tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından 33 yıldan 61 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, sanıklar Ferdi Taşkaya, İsmail Aşı, Mustafa Eren, Mustafa Evcil ve Ufuk Yıldırım'ın da "kamu görevlisinin zincirleme şekilde resmi belgede sahteciliği" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından 13 yıl 6 aydan 31 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamede, sanık Süleyman Taşbaş'ın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, Gürkan Türkoğlu ve Mesut Aykın'ın da "üye olmamakla beraber silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla hapisle cezalandırılması isteniyor.
Anadolu Ajansı
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