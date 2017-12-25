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Şimşek: Ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmek için çalışmalıyız

Başbakan Yardımcısı Şimşek Gaziantep'te: Ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmek için çalışmalıyız. Yakın coğrafyamıza bakın içeride ve dışarıda bir sürü tehdit oldu, bu dava şuuru olmasaydı bugün Allah korusun çok kötü sonuçlarla karşı karşıya kalabilirdik
25 Aralık 2017 16:10
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Şimşek: Ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmek için çalışmalıyız

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmek için çalışmalıyız." dedi.

Şimşek, partisinin Şehitkamil ilçe teşkilatı ziyaretinde, yeni yönetimi tebrik etti.

Gaziantep'in destansı kurtuluşunun 96'ncı yılında aziz şehitleri minnetle andıklarını dile getiren Şimşek, Kurtuluş Savaşı'ndaki şuurun bugün de devam ettiğini belirtti.

Makam ve mevkilerin gelip geçici olduğunu, AK Parti'nin her kademesinde de bu anlayışla hizmet edildiğini vurgulayan Şimşek, eski yönetimin bugün desteklerini sürdürerek görevi yeni yönetime devrettiğini söyledi.

AK Parti'nin sıradan bir siyasi mücadele olmadığını, o yüzden parti içindeki kimsenin de makam mevki sevdasıyla hareket etmediğini, tek düşüncenin hizmet olduğunu anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

"Ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmek için çalışmalıyız. Yakın coğrafyamıza bakın içeride ve dışarıda bir sürü tehdit oldu, bu dava şuuru olmasaydı bugün Allah korusun çok kötü sonuçlarla karşı karşıya kalabilirdik. O yüzden 96 yıl önceki ruh bugün devam ediyor. Bu güzel insanlara hizmet yolunda çabalayan, ter döken ve gerçekten de kardeşlik hukukuyla bunu yapan herkesten Allah razı olsun. Burada yapılan çalışmalar, ülkemize güzel hizmetlere vesile oluyor. Dünyanın dört bir yanında mazlumlara umut oluyor. O yüzden yaptıklarınızı küçümsemeyin. Herkes kendi çapında ülkenin kalkınması gelişmesi için vesile oluyor. O nedenle eğer sağlıkta, eğitimde, sanayide alt yapıda Türkiye çok iyi bir noktadaysa ve bunun karşılığında dua varsa bunun adresi sizlersiniz. Çünkü sizler sahada çalışıp çabalıyorsunuz. Bu başarıyla Türkiye reform yapıyor ve yoluna devam ediyor."

- "Türkiye insani yardımda lider"

Türkiye'nin geçen sene insani yardımda milli gelire oranla dünyada lider olduğunu hatırlatan Şimşek, "Evet, hatalarımız, eksiklerimiz var, büyük tehditler devam ediyor. Ama kardeşliğimiz devam ettikçe Allah'ın izniyle başaracağız. O yüzden kötümserliğe karamsarlığa yer yok. Yeter ki şuuru yaşatalım." ifadesini kullandı.

Mehmet Şimşek, gazetecilerin trafik sigortasındaki tavan fiyat uygulamasına ilişkin sorusunu ise "Uygulamayı devam ettireceğiz." diye yanıtladı.

Geçen yıl konuyla çok uğraşıldığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Sektör kendini disipline etsin diye uğraştık. Uygulama başarıyla gidiyor. Bir taraftan sektörün sürdürülebilirliğini dikkate alıyoruz ama bir taraftan da zorunlu trafik sigortasında milletimizin de çok yüksek primlerle mağdur olmaması için de gereken tedbirleri alıyoruz. Yani bir denge anlayışı söz konusu. Dediğim gibi hem sektörün sağlıklı gidişatını gözeteceğiz hem de vatandaşımızın makul primlerle araçlarını sigortalamasını sağlayacağız."
Anadolu Ajansı
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