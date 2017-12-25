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Kars'ta trafik kazası: 5 yaralı
Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi
Kaza, Kars-Ardahan Karayolunda meydana geldi. Kars'tan Ardahan istikametine seyir halindeki 25 AJ 987 plakalı kamyon, Kars'tan Arpaçay istikametine seyir halindeki 36 FA 734 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, burada ilk tedavilerini yaptıktan sonra yaralılar ambulanslara alınarak Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Serkan Erkoç
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