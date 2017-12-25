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Cumhuriyet gazetesi davasında savcı mütalaasını açıkladı

Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri hakkındaki davada bugün 5. duruşma görülüyor
25 Aralık 2017 16:35
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Cumhuriyet gazetesi davasında savcı mütalaasını açıkladı

Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davanın 5'nci duruşması başladı. Duruşmada, gazeteci Doğan Satmış tanık olarak dinlendi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın edindiği bilgiye göre, Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, "Saat 14.00-14.30 gibi Leyla Tavşanoğlu ve Mehmet Faraç tanıklık yapacaklarını iletti. Sonra iddia makamı mütalaasını verecek" dedi.

REDDİ HAKİM TALEBİ

Cumhuriyet gazetesi davasında, Ahmet Şık'ın avukatları, "savunma hakkının kısıtlandığı, savunması nedeniyle duruşmadan çıkarılarak, duruşmaya alınmaması nedeniyle, yargılamanın tarafsızlığına gölge düşürüldüğü" gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu.

SAVCI, TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLMESİNİ İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, tutuklu sanıklar Akın Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Yusuf Emre Kiper ve Jeansbiri Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ da reddi hakim talebi nedeniyle, acil işler dışında işlem yapmayacağını söyledi.

Sanık avukatlarının tahliye taleplerini açıklamasının ardından, mahkeme heyeti kararını açıklamak için ara verdi.

DAVADA "SİYASİ SAVUNMA" TARTIŞMASI

DHA'nın aktardığına göre ise, davada, Mahkeme Başkanı, Ahmet Şık'ın 'siyasi savunma yaptığı' gerekçesiyle sözünü kesti. Şık, "Davanın kendisi siyasi" diyerek sözünün kesilmesine tepki gösterince duruşmaya ara verildi.

Şık'ın salondan çıkarılma kararı salondakilerce alkışla protesto edildi. Ahmet Şık salondan çıkarılırken "Ahmet çıkacak yine yazacak" sloganı atıldı. Şık'ın salondan çıkarılmasını izleyicilerin protesto ederek slogan atması üzerine mahkeme heyeti de salonu terk etti.

5. DURUŞMA

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında, "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır ile aralarında Akın Atalay, Kadri Gürsel, Ahmet Şık'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 20 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

DOĞAN SATMIŞ TANIK OLARAK DİNLENDİ

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet Gazetesi'nin eski yayın danışmanı Doğan Satmış tanık olarak dinlendi. Verdiği bir röportajdaki ifadelerinin çarpıtıldığını belirten Satmış, "Bu arkadaşlarımızın hepsi FETÖ ile mücadele veren kişilerdir. Yaptıkları haberciliğin de gazetecilik faaliyeti çerçevesinde yaptıklarına inanıyorum" dedi.
Habertürk
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