İzmir'de FETÖ sanığına 9 yıl hapis cezası

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan tutuklu sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Recep Aytekin ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, sanığın ByLock yazışma içeriklerinin geldiğini, buna göre Aytekin'in iki hattından bin 368 kez giriş yapıldığının tespit edildiğini belirtti.

Tanık A.M.B. ise sanık ile Bergama ilçesindeki FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılan Ali İpek Yurdunda beraber çalıştıklarını söyledi.

İddia makamı, sanığın ByLock kayıtları, tanık beyanları ve savunması ile deliller ışığında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Tutuklu sanık Aytekin, savunmasında, maddi durumu iyi olmadığı ve geçinebilmek için bu yurtta çalıştığını belirterek, "Yurtta sadece yönetim memurluğu yaptım. FETÖ ile bağlantım yoktur. Örgütün mağduruyum. Yurtta telefonumu zaman zaman öğrencilerime vermiştim, ByLock'u onlar indirmiş olabilir." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 9 yıl hapis cezası vererek tahliyesini kararlaştırdı.

İzmir'de kapatılan Ali İpek Yurduna yönelik soruşturmada Recep Aytekin gözaltına alınmış, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.