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İzmir'de FETÖ sanığına iyi hal indirimi
Mahkeme heyeti, sanığı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Duruşmalardaki iyi hali dikkate alınarak cezası 6 yıl 3 aya düşürülen sanık, tahliye edildi
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan tutuklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Erhan Çetiner ile avukatı katıldı.
İddia makamı, Çetiner'in tanık ifadeleri, arama tutanakları, bağış kayıtları, dernek üyelikleri ile Bank Asya hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.
Sanık Çetiner, savunmasında 15 aydır tutuklu olduğunu belirterek, mağduriyetinin giderilmesini ve tahliyesini talep etti.
Sanık avukatı Timur Güler de örgüt tarafından müvekkilinin dini duygularının istismar edildiğini savunarak, talimat doğrultusunda Bank Asya'ya para yatırdığına dair hiçbir delil bulunmadığını öne sürdü.
Son sözü sorulan sanık Çetiner, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Köyde yaşayan çiftçi biriyim. Örgütün amaçlarını bilerek yardım yapmadım." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Duruşmalardaki iyi hali dikkate alınarak cezası 6 yıl 3 aya düşürülen sanık, tahliye edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Erhan Çetiner, Ekim 2016'da gözaltına alınmıştı. Çetiner hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.
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