1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

4/C'den 4/B'ye geçişe yönelik olarak DPB'den 13 maddelik açıklama

Devlet Personel Başkanlığı, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre çalışanların 4/B'ye geçişine yönelik olarak 13 maddelik bir açıklama yaptı
25 Aralık 2017 17:11
Yazdır
4/C'den 4/B'ye geçişe yönelik olarak DPB'den 13 maddelik açıklama

Devlet Personel Başkanlığı, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre çalışanların 4/B'ye geçişine yönelik olarak 13 maddelik bir açıklama yaptı

İŞTE DPB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA GEÇİRİLECEK GEÇİCİ PERSONELE İLİŞKİN DUYURU

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 ve 18 inci maddeleri ile önemli düzenlemeler yapılmış olup; bu çerçevede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi yürürlükten kaldırılmış ve bu kapsamda istihdam edilen personelin, bundan sonra mezkur fıkranın (B) bendi kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edileceği hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

2- Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelin atama teklifleri sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarına gerçekleştirilecektir.

3- 04/12/2017 tarihi itibarıyla geçici personel (4/C) olarak çalışmakta olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (02/01/2018) itibaren 90 gün içerisinde kurumlarınca sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarına atanır.

4- Geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemlerinde herhangi bir başvuru alınmayacak ve sınav yapılmayacaktır.

5- Daha önce geçici personel (4/C) pozisyonunda çalışmakta iken herhangi bir sebeple görevlerinden ayrılanlar (doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenler hariç olmak üzere) söz konusu düzenlemeden faydalanamayacaktır.

6- Düzenleme kapsamında geçici personel tahsis edildiği teşkilat ve birimde geçici personel olarak yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam edecek şekilde sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilir.

7- Bu kapsamdaki personel yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar sözleşmeli personel pozisyonlarında (4/B) istihdam edilecektir.

8- Geçici personel pozisyonlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve atama süreci devam edenler ile atamaları yapılanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

9- Adam/ay hesabına göre kısmi süreli çalışanlar ve saat ücreti ile çalışanlar söz konusu düzenlemeden faydalanamayacaktır. (memurlar.net'in notu: TÜİK'teki 4/C'ler kapsam dışında)

10- Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş durumunda iş sonu tazminatı ödenmeyecektir.

11- Geçici personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç; iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır.

12- Geçici personelin geçirileceği sözleşmeli personel pozisyonları tahsis edilmiş sayılacağından, geçici personel halihazırda çalışmakta oldukları kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilecektir.

13- 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Esaslar çerçevesinde geçici personel olma hakkı bulunmakta iken; daha önce istihdam hakkından faydalanmak için başvuru yapmamış olanlar da mezkur madde hükümlerinden yararlandırılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 25 8
Bu haber 54,850 defa okundu. 21 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
25 Aralık 2017 22:18		 'Cobra II' düşmana korku salıyor! Böyle üretiliyor
25 Aralık 2017 21:32
Hakkari'de şehitler için tören düzenlendi
25 Aralık 2017 19:51		 Askerin et ihtiyacını ESK karşılayacak
25 Aralık 2017 19:36
Emniyet Genel Müdürlüğünden yılbaşı tedbirleri
25 Aralık 2017 19:33		 Uzman erbaşlara da silah hakkı verildi
25 Aralık 2017 11:35
OHAL Komisyonundan, 695 sayılı KHK için açıklama
25 Aralık 2017 09:36		 Gemlik taşınıyor
25 Aralık 2017 08:35
15 Temmuz davasında erlerin dosyası ayrılıyor
25 Aralık 2017 08:15		 Taşeron'da yeni sistem KHK'sı
25 Aralık 2017 08:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Dekanlar, MEB'den arıyorum diyenlere dikkat etmeli!
İstanbul'da iki belediyenin zabıtaları karşı karşıya geldi
26 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
Kudüs'e sahip çık
Yargıtay İç Yönetmeliğinde değişiklik
FETÖ şüphelileri Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandı
Anayasa Mahkemesinden CHP milletvekillerinin başvurusuna ret
Üç il için Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
SGK 50 müfettiş yardımcısı alacak
Manisa'da askeri kışlada grip salgını
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fernando francisco reges 2
serkan kırıntılı 1
abdullah gül'ün khk maddesini eleştirmesi 2
695 ve 696 sayılı khk'lar 2
sakal bırakmayan erkeği kadın zannedersin 1
reaktif 1
zero days 1
beşiktaş sompo japan 1
araç muayenesi 1
javier pastore 1
SON İLANLAR
Samsun Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniğversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam