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Edirne'de 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu

Yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 22 yabancı uyruklu yakalandı
25 Aralık 2017 17:22
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Edirne'de 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 22 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında, Havsa'da park halinde bırakılan bir minibüste arama yaptı.

Araçta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan Pakistan ve Hindistan uyruklu 22 kişi tespit edildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Anadolu Ajansı
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