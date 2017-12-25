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Edirne'de 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu
Yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 22 yabancı uyruklu yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 22 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında, Havsa'da park halinde bırakılan bir minibüste arama yaptı.
Araçta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan Pakistan ve Hindistan uyruklu 22 kişi tespit edildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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