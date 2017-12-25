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Çeyrek altın ne kadar?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,19 artışla 156,30 liradan tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 256,00 lira, Cumhuriyet altını 1.046,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,19 yükselişle 156,30 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
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