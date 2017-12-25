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Çeyrek altın ne kadar?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,19 artışla 156,30 liradan tamamladı
25 Aralık 2017 17:29
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 256,00 lira, Cumhuriyet altını 1.046,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,19 yükselişle 156,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 155,80 156,00 156,10 156,30
Cumhuriyet Ata Lira 1.027,00 1.044,00 1.029,00 1.046,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 142,00 146,00 142,00 146,00
Lira(Tam) Ziynet 1.003,00 1.023,00 1.005,00 1.025,00
Yarım Ziynet 502,00 512,00 503,00 513,00
Çeyrek Ziynet 251,00 256,00 251,00 256,00
Anadolu Ajansı
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