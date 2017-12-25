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Cumhuriyet Gazetesi davasında ara karar verildi
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarından oluşan 5'i tutuklu 20 sanığın, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yargılandıkları davada, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verildi
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabiri Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper ile Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutuklu olduğu 19 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşması bugün görüldü.
Duruşmada Ahmet Şık'ın savunmasına "siyasi" olduğu gerekçesiyle izin verilmedi. Bunun üzerine Murat Sabuncu ile Akın Atalay da savunma yapmaktan vazgeçti.
TAHLİYE YOK
Cumhuriyet Gazetesi davasında mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 9 Mart 2018'e ertelenirken, bundan sonraki duruşmalar Silivri'de yapılacak.
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay 421, gazeteci Ahmet Şık 360, Emre İper ise 263 gündür tutuklu bulunuyor.
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