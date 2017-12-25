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Kayseri'de telefon dolandırıcılığından 3 kişi tutuklandı
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir kişiyi 140 bin lira dolandırdığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
Kayseri'de, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir kişiyi 140 bin lira dolandırdığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan T.C.A, M.M. ve İ.L, telefonla aradıkları A.Y'ye, adının terör örgütü üyeliğine karıştığını söyledi.
Zanlılar A.Y'den, soruşturma kapsamında banka hesabındaki parayı çekip kendilerine yollamasını istedi. A.Y, telefon görüşmesinin ardından banka hesabından çektiği 140 bin lirayı zanlıların verdiği hesaba yatırdı. Daha sonra durumdan şüphelenen A.Y, olayı polise bildirdi.
Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince oluşturulan 3 özel ekip, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışma başlattı.
İstanbul'da yakalanan ve SEGBİS aracılığıyla ifade veren T.C.A. bu ilde, Gaziantep'te gözaltına alınan M.M. ile Ankara'da yakalanan İ.L, Kayseri'de sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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