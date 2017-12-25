|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ankara'da, ANFA'nın Genel Müdürü değişti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, belediyenin en büyük şirketlerinden olan ANFA'da Ramazan Arslan'ın yerine Orhan Kaya'yı getirdi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, belediyedeki bürokratların ardından belediyeye bağlı şirketlerde de değişim yapmaya başladı. Tuna'nın ilk değişiklik yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerden olan ANFA ile ilgili oldu. Bu kapsamda ANFA Genel Müdürü Ramazan Arslan'ın yerine Orhan Kaya getirildi.
AK Parti Altındağ İlçe Kurucu Başkanlığı yapan Orhan Kaya, geçmişte Sincan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de Meclis üyesi olarak yer almıştı.
ANFA, hafriyat sahalarının yanı sıra Büyükşehir'e bağlı rekreasyon alanları ve parkların da işletmesini yürütüyor. Şirketin bir diğer iştiraki olan ANFA Güvenlik bünyesinde de çok sayıda güvenlik personeli bulunuyor.
Bu haber 6,807 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI