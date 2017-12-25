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KHK ile iade kararlarında emsal uygulama!

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnamede ismi yer alan öğretmenler, haklarında Cumhuriyet Savcılıklarınca takipsizlik kararı verilenlerden oluşuyor.
25 Aralık 2017 18:30
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KHK ile iade kararlarında emsal uygulama!

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnamede ismi yer alan öğretmenler, haklarında Cumhuriyet Savcılıklarınca takipsizlik kararı verilenlerden oluşuyor.

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 695 sayılı KHK'da daha önce ihraç edilmiş olup da görevlerine iade edilenler de bulunuyor.

695 sayılı KHK'da toplam 115 iade kararı yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı özelinde, iade edilenler arasında 33 öğretmen yer alıyor.

Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere göre, haklarında iade kararı alınan öğretmenlerin tümü, Cumhuriyet savcılıklarından "haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair" karar alanlardan oluşuyor.

695 sayılı ihraç ve iade KHK'sı yayımlandı OHAL Komisyonu meslekten ihraçlarla ilgili ilk kararını verdi
Memurlar.Net - Özel

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