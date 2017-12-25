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Başarılı emniyet personeli ödüllendirildi
SELEC tarafından "uluslararası en iyi operasyon ödülü"ne layık görülen "PEKOM" adlı operasyonda görev alan personele törenle ödül ve sertifikaları verildi
Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) tarafından "uluslararası en iyi operasyon ödülü"ne layık görülen "PEKOM" operasyonunda görev alan personel ödüllendirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk ve Bulgar Polis Teşkilatları Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele birimlerince ortak düzenlenen "PEKOM" adlı operasyon, SELEC tarafından "en iyi uluslararası operasyon" ödülüne layık görüldü.
Türk ve Bulgar uyruklulardan oluşan bir suç grubuna yönelik operasyonda, Türkiye'de 6, Bulgaristan'da 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Türkiye'de 2 bin 571 tarihi eser, Bulgaristan'da ise yaklaşık 5 bin tarihi eser olabileceği değerlendirilen obje ele geçirildi. Suç örgütüyle bağlantılı 2 kişi de Fransa'da tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, düzenlenen törenle operasyona katılan personel ile bir araya geldi.
Personele ödül ve sertifikalarını veren Altınok, iki ülke arasında eş zamanlı gerçekleşen operasyonlar sonucunda büyük bir başarıya imza atıldığını belirtti.
Altınok, operasyona katılan personeli tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.
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