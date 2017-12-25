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Polis okulu üzerinde drone ile görüntü almaya çalışmışlar

Tanık Özaslan: Polis okulu üzerinde o sırada drone uçurulması pek normal değil. Havada dolaştığını gördük. Drone ile görüntü alınmaya çalışılıyordu
25 Aralık 2017 18:11
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Polis okulu üzerinde drone ile görüntü almaya çalışmışlar

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalıştıkları öne sürülen, başka FETÖ dosyaları ile birleştirilen, rütbeli eski askerlerin de bulunduğu 99'u tutuklu 332 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyedeki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek'in Konya Ereğli T Tipi Kapalı Cezaevi'nden, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'nden (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, bazı tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

- "Asker, vatandaşın valiliğe gelmemesi için barikat kurdu"

Tanık sıfatıyla ifade veren eski AK Parti İl Gençlik Kolları Başkan Tanık Murat Özekinci, darbe girişimini haber alır almaz partilerinin il başkanlığında toplandıklarını söyledi.

Sloganlar atarak vatandaşların toplanmasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Özekinci, "Yürüyüş halinde valilik önüne geldik. Askeri bir araç sivil araca çarparak valiliğe girdi. Bir panik vardı. Valilik önünde set oluşturduk. Asker de vatandaşın valiliğe gelmemesi için barikat kurdu." ifadesini kullandı.

Eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin, "Bu bir darbedir. Herkes dağılsın. Bir dakika içerisinde dağılmanız gerekiyor." şeklinde anons yaptığını savunan Özekinci, yaptıklarının yanlış olduğu konusunda askerleri uyarmaya çalıştıklarını öne sürdü.

Askerlerin içerisinde ağlayan ve pişman olanların olduğunu aktaran Özekinci, buna karşın vatandaşların üzerine gidip onları dipçikleyen askerlerin de olduğunu iddia etti.

"Dağdaki teröriste sıkılması gereken mermiler orada vatandaşa karşı kullanılıyordu." ifadesini kullanan Özekinci, o gece sabaha kadar valilik önünde beklediklerini kaydetti.

- Drone ile görüntü almaya çalışmışlar

Dönemin Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz'ın korumalarından polis memuru Gökhan Özaslan, Vali Tutulmaz ve dönemin İl Emniyet Müdürü Metin Özkan'ı götürdükleri güvenli alanda "drone" ile görüntü almaya çalışıldığını fark ettiklerini öne sürdü.

Tutulmaz ve Özkan'ı alarak güvenli alan olarak belirlenen eski Siirt Polis Meslek Yüksekokulu tarafına gittiklerini belirten Özaslan, şunları kaydetti:

"Polis okulu üzerinde o sırada drone uçurulması pek normal değil. Havada dolaştığını gördük. Drone ile görüntü alınmaya çalışılıyordu. Drone'un vali ve emniyet müdürünü takip etmek için kullanıldığını düşünüyorum."

Özaslan, drone'a karşı tedbir amaçlı karartma yaptıklarını savundu.

Tutulmaz'ın korumalarından polis memuru Cem Tolga Akdeniz de eski Siirt Polis Meslek Yüksekokulu üzerinde drone gördüğünü ve çok yüksekten uçmadığı için sesinden de drone olduğunun belli olduğunu ileri sürdü.

Duruşmaya yarın tanıkların dinlenmesiyle devam edilecek.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin de aralarında bulunduğu sanıklar, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç işlemek", "hükümete karşı suç işlemek" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.
Anadolu Ajansı
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