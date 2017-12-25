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Kaza yapan otomobilde 31 kilo eroin bulundu

Giresun'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve girdiği ters şeritte başka otomobille çarpışan araçta 31 kilogram eroin ele geçirildi

- Kazada ağır yaralanan diğer aracın sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
25 Aralık 2017 18:21
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Kaza yapan otomobilde 31 kilo eroin bulundu

Giresun'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve girdiği ters şeritte başka otomobille çarpışan araçta 31 kilogram eroin ele geçirildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nun Aksu Mahallesi mevkisindeki Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde dün "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve girdiği ters şeritte başka bir otomobille çarpışan İran uyruklu sürücünün kullandığı 63 FL 458 plakalı otomobili, emniyet garajına çekti.

Polisin arama yaptığı otomobilde, bagaj ve gizli bölmelere saklanmış 31 kilo 169 gram eroin ele geçirildi.

Öte yandan, kaçarken ters şeride giren aracın çarptığı 28 DA 693 plakalı otomobilin sürücüsü Alper Nebil, tedavi gördüğü Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emniyet güçlerinin yaptığı parmak izi çalışması sonucu İranlı sürücünün Hamed Esmaeillou olduğu tespit edildi.

Kazada yaralanan ve tedavisi süren Esmaeillou hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "taksirle öldürme" suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

Hamed Esmaeillou'nun, 63 FL 458 plakalı otomobille Ağrı'dan İstanbul'a uyuşturucu götürmeye çalıştığı belirlendi.

Bu arada trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

- "Bu kararlılığımız devam edecek"

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, konuya ilişkin Emniyet Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, yakalanan 63 plakalı şüpheli araçta yapılan aramada, 31 kilo 169 gram eroin maddesi ele geçirildiğini söyledi.

Gençlerin uyuşturucu tuzağına düşürülmemesi noktasında gerek Emniyet Müdürlüğü gerekse Jandarma Komutanlığının tüm birimleriyle en üst düzeyde hassasiyet, kararlılık göstererek mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Sarıfakıoğulları, "Ben bu konuda gayret sarf eden başta Emniyet Müdürüm olmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürümü, bütün personelimizi tebrik ediyorum. Bu kararlılığımız devam edecek." dedi.

Sarıfakıoğulları, kazada hayatını kaybeden Alper Nebil'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Bir ihbarı değerlendiren Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece, uyuşturucu nakli yaptığı tespit edilen 63 FL 458 plakalı otomobili, Karadeniz Sahil Yolu'nun Aksu Mahallesi mevkisindeki Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde durdurmak istemiş, sürücünün, "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine aracı takibe almıştı. Giresun Limanı kavşağına geldiğinde ters şeride girerek kaçmayı sürdüren otomobil, Giresun Emniyet Müdürlüğü karşısında Alper Nebil yönetimindeki 28 DA 693 plakalı otomobille çarpışmış, kazada iki sürücü de yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı
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