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161 kez bağlantı kurduğu 'ByLock' kayıtlarını inkar etti

Erzincan'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen eski İliç Belediye Başkanı Doğan ile örgütün sözde "ilçe imamı" olduğu ileri sürülen eski İliç Müftüsü Kara'nın da bulunduğu 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi
25 Aralık 2017 18:28
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161 kez bağlantı kurduğu 'ByLock' kayıtlarını inkar etti

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen eski İliç Belediye Başkanı Muhlis Doğan ile örgütün sözde "ilçe imamı" olduğu öne sürülen eski İliç Müftüsü Mustafa Kara'nın da yer aldığı 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Muhlis Doğan, Mustafa Kara, İbrahim Gürsu ile tutuksuz yargılanan Servet Çelenk ve Ethem İbrahim Şirin salonda hazır bulundu.

Sanıklardan Yasin Kalyon ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tanıklar ile izleyicilerin de katıldığı duruşmada tanıklar dinlendi.

Tanıklardan K.A, İbrahim Gürsu'yu "Hakan" kod adıyla tanıdığını belirterek İliç'te kendilerine ders verdiğini söyledi. K.A. ayrıca, telefonunda tespit edilen "ByLock" uygulamasının ise yine "Hakan" kod adıyla tanıdığı Gürsu tarafından yüklendiğini ileri sürdü.

K.A'nın beyanlarına ilişkin diyecekleri sorulan Gürsu, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütü üyesi olmadığını ve tanığın aleyhine söylediği beyanları kabul etmediğini belirtti. Gürsu, tahliye ile beratını talep etti.

Tanıklardan A.A. ise Yasin Kalyon'u öğretmen olarak "Nihat" kod adıyla tanıdığını belirtti. Kalyon'un kendilerine "sohbet verdiğini", FETÖ ile askerler arasında irtibat sağladığını anlatan A.A, sanığın örgütte astsubay ile uzman çavuşlardan sorumlu olduğunu öne sürdü.

Sanık Yasin Kalyon, din öğretmeni olduğu için sohbet verdiğini ve tamamen dini saiklerle hareket ettiğini, A.A'yı tanımadığını ileri sürdü. Kalyon, ByLock programını kullanmadığını ve örgüt ile bir bağının da olmadığını iddia etti.

Mahkeme Heyeti Başkanı bunun üzerine dava dosyasına delil olarak giren ByLock veri kayıtlarını hatırlatarak, Kalyon'a 10 Mayıs 2015'te programa girdiğini ve 161 kez bağlantı kurduğunu belirtti. Kalyon, ByLock kullanmadığını öne sürerek, bu kayıtlarla ilgili herhangi bir bilgisinin bulunmadığını söyledi.

- Savcının mütalaası

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Doğan, Kara, Gürsu, Kalyon ve Çelenk'in "terör örgütü üyesi olmak" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını, tutuksuz sanık Çelenk'in de değişen delil durumu göz önüne alınarak tutuklanmasını istedi.

Mahkeme heyeti ise Çelenk'in tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine, tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar vererek, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için kendilerine süre verilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 4'ü tutuklu 6 sanığın "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Anadolu Ajansı
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