Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada sanıklar, avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

Savunma yapan eski kursiyer Teğmen Abdullah Çevik, 15 Temmuz darbe girişiminden önce Beytepe'deki Jandarma Okullar Komutanlığında eğitim gördüğünü beyan etti.

Olay tarihinde gece eğitimi yapılacağının söylenerek okulda bırakıldıklarını belirten Çevik, akşam saatlerinde yapılan içtimada tatbikat yapılacağının söylenerek Jandarma Genel Komutanlığına gittiklerini ifade etti.

Sanık Çevik, kışlaya girdikten sonra terör saldırısı olabileceğinin söylenerek çevre emniyeti amaçlı görev verildiğini, gece boyunca emniyet maksatlı bekledikten sonra da sabah polise teslim olduğunu dile getirdi.

"Başından sonuna kadar hiçbir aşamasında yer almadığım, tasvip etmediğim darbe girişiminin faili değil, mağduruyum." savunmasını yapan Çevik, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- "Onun aklını alırım"

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da Jandarma Okullar Komutanlığından Jandarma Genel Komutanlığına giden kursiyer teğmenlerden sanık Sinan Çekim, darbe girişiminden habersiz olduğunu ve darbeye yönelik bir faaliyetinin olmadığını öne sürdü.

"Tatbikat" yapılacağının söyleyerek Jandarma Genel Komutanlığına gittiğini beyan eden Çekim, sabah saatlerine kadar bir olaya karışmadan beklediğini, sabah da amirlerine bilgi verdikten sonra polise sığındığını ileri sürdü.

Sanık Çekim, "Darbe girişimini kim yaptı?" ve "FETÖ elebaşı karşında olsa ne yaparsın?" sorularına, "Darbe girişimini FETÖ yapmıştır. Elebaşı karşımda olsa onun aklını alırım." cevabını verdi.

- Jandarma Genel Komutanlığına cüzdanını almak için gitmiş

Sanıklardan Fuat Pala, darbe girişiminden önce üsteğmen rütbesinde olduğunu ve Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi Sistem takım komutanı olduğunu ifade etti.

Pala, olay günü cüzdanını unuttuğu için birliğine geri döndüğünü, kendi bölümünde görevli bazı subayları kamuflajlı görmesi üzerine amirinin de kışlada olduğunu düşünerek askeri elbiselerini giydiğini beyan etti.

Bu sırada bir binbaşının kendisine toplantı salonunu sorduğunu, isteği üzerine binbaşı ile beraberindeki rütbeli askerleri toplantı salonuna götürdüğünü anlatan Pala, terör saldırısı olabileceğinin söylenmesi üzerine odasına giderek televizyondan neler olduğunu öğrenmeye çalıştığını söyledi.

Bir süre sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimine ilişkin açıklamalarının yer aldığı haberleri gördüğünü ifade eden Pala, hiçbir olaya karışmamak için beklemeye başladığını dile getirdi.

Darbe girişiminde bulunmadığını öne süren sanık Pala, "O gece güneş bir türlü doğmadı. O gece yaşadığım sıkıntıdan, sadece bir gecede 3 kilo vermişim. Ertesi gün evime gidince tartıldığımda fark ettim. Lanet olası bir cüzdan yüzünden başıma gelmeyen kalmadı." diye konuştu.

Sabah saatlerinde kışla çevresindeki tellerden atlayarak evine gittiğini, kaçmaya yönelik bir girişimde bulunmadığını iddia eden Pala, tahliyesini ve beraatını istedi.

Savunma yapan eski Kursiyer Teğmenler Ramazan Karlıer ve Emrah Bulut da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.