Bahçeli'den son KHK'ya yönelik eleştirilere tepki gösterdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli KHK ile ilgili açıklama yaptı.Bahçeli,"Kriz severler her fırsattan istifadenin peşindeler. Kaos ve korku tacirleri her gelişmeyi karalamanın, her durumu haşince kurcalamanın, haince kumpasa çevirmenin hevesindeler" dedi

25 Aralık 2017 18:57