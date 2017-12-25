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İkinci el araç alırken dolandırılmayın

Edirne'nin Keşan ilçesi Oto Galericiler Sitesi Başkanı Göksel Aktaş, yaptığı açıklamada, internet üzerinden yapılan araç satışlarında yaşanan dolandırıcılık olaylarını karşı uyardı.
25 Aralık 2017 19:08
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İkinci el araç alırken dolandırılmayın

Edirne'nin Keşan ilçesi Oto Galericiler Sitesi Başkanı Göksel Aktaş, yaptığı açıklamada, internet üzerinden yapılan araç satışlarında yaşanan dolandırıcılık olaylarını karşı uyardı.

Dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulunan Aktaş, "2. el araç alacak kişilere galerileri tercih etmelerini öneriyorum. Çünkü galerilerde her zaman muhatabınız var. İnternette 1-2 bin TL ucuz yazılıyor; kaparo gönderiyorlar, sonra muhatap bulamıyorlar. Vatandaşlarımız internet üzerinden araç alırken çok dikkatli olsunlar. 2017 yılında ise, ikin el piyasasının durgun geçti" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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