El ve ayaklarını bağladığı oğlunu hortumla dövdü

Bir evde çekilen görüntülerde, adı açıklanmayan baba, el ve ayaklarını bağladığı oğluna hortumla vuruyor. Acı içinde bağıran çocuk, bir ara babasından kurtulup, bağırarak başka odaya kaçıyor. Odada bulunan başka bir çocuk da yaşananları korku içinde izliyor.

Büyük tepki çeken görüntülerin polis ve jandarmaya da iletildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜLERİN NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİĞİ BİLİNMİYOR

Görüntülerin, yaklaşık 1 ay önce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çekildiği ileri sürülmüştü.

Bugün sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken aynı görüntülerle ilgili Suruç Kaymakamlığı'nın talimatıyla savcılık tarafından soruşturma açılmış, ancak görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği tespit edilememişti.