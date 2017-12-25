Doktoru dolandırmaya çalışan 2 zanlı tutuklandı

Adana'da kendilerini polis olarak tanıttıkları kadın doğum uzmanını dolandırmak isterken biri vatandaşlar tarafından altın dolu poşetle, diğeri polis tarafından yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Olay, 22 Aralık'ta Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Teksin Ağar'ın (77) evine giden Selçuk E., kendisini polis olarak tanıtarak bir kuyumcudan yüklü miktarda altın çalındığını ve evde altın varsa üzerinde parmak izi çalışması yapılacağını söyleyerek evdeki altın ve paraları istedi. Çantada sakladığı altınları alıp getiren Teksin Ağar, Selçuk E.'ye polis kimliğini sordu. Şahsın kimliğinin yanında olmadığını söylemesi üzerine Teksin Ağar kapıyı kapatmak istedi. Ancak kapının kapanmasını engelleyen şüpheli, eve girip yaşlı kadını iterek elindeki çantayı alıp apartmandan inmeye başladı. Bu sırada, Kemal Y. de apartman girişinde gözcülük yaparken, evinin balkonuna çıkan Teksin Ağar çığlık atıp yardım istedi. Bölgede bulunan Kuyumcular Çarşısı'ndaki esnaf, Selçuk E.'yi apartmandan çıkarken yakaladı. Diğer zanlı ise kaçmayı başardı. Esnaf, şüpheliyi elindeki altın çantasıyla birlikte çağrılan polise teslim etti. Eve çıkan polis, Teksin Ağar'ı yerde yatarken buldu. Çağrılan sağlık ekibi, yaşlı kadının yere düşmeye bağlı kalça kemiğinin kırıldığını belirledi.

400 bin lira değerindeki altınlarla kaçamadan yakalanan Selçuk E, olayı Kemal Y. ile birlikte planladıklarını söyledi. Polis, diğer zanlının da Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Gelen ekipleri gören zanlı, 2'inci kattaki evinin penceresinden atladı. Düşmenin etkisiyle ayağı kırılan zanlı, yakalanarak olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayağı alçıya alınan Yazıcıoğlu, tedavisinin ardından emniyete getirildi. Sorgulanan 2 zanlı, mahkemeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.