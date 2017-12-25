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Malatya'da bulundu! Tam 2 bin yıllık

İl Kültür ve Turizm Müdürü İskenderoğlu: - "135 santimetre yüksekliğinde ve 92 santimetre çapındaki küp, bu zamana kadar yapılan kazılarda elde edilen eserler içerisinde, kendi kategorisinde bu büyüklükte ve bu sağlamlıkta ele geçirilen tek eser olarak önem kazanıyor"
25 Aralık 2017 19:45
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Malatya'da bulundu! Tam 2 bin yıllık

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki bir bahçede yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen küp (pithos) bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Doğanşehir ilçesinde bahçesini sulayan bir vatandaşın toprağa gömülü büyük bir küp olduğunu fark ettiğini belirtti.

İskenderoğlu, bahçe sahibinin ihbarı üzerine Malatya Arkeoloji Müzesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen küpü büyük bir özenle topraktan çıkardıklarını belirterek, küpün ahşap kızak yardımıyla araca taşınarak, müzeye götürüldüğünü kaydetti.

Bulunan küpün pişmiş topraktan ve çark yapımı olduğuna dikkati çeken İskenderoğlu, küpün formunun "sivri dipli, geniş gövdeli, kısa boyunlu, kalın cidarlı, dışa taşkın, kalın dudaklı" olduğunu aktardı.

İskenderoğlu, 135 santimetre yüksekliğinde ve 92 santimetre çapındaki küpün, bu zamana kadar yapılan kazılarda elde edilen eserler içerisinde, kendi kategorisinde bu büyüklükte ve bu sağlamlıkta ele geçirilen tek eser olarak önem kazandığını anlattı.

Küpün gövdesi üzerinde dört kabartma kuşak ve bu kuşaklar üzerinde çizgisel motifler bulunduğunu belirten İskenderoğlu, eserin Roma dönemine tarihlendirildiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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