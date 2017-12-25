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20'si tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, STK temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesi ve takip edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi
25 Aralık 2017 19:48
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20'si tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenmesi ve takip edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezinde yapılan duruşmada, tutuklu sanıklardan eski polis memuru Emre Durak, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.

Kendisinin de bu dosyada mağdur olduğunu öne süren Durak, daha önce Kırklareli'ne hiç gelmediğini öne sürdü.

İki sanığın dinlendiği duruşmaya yarın devam edilecek.

- Ceza istemleri

İddianamede, Kırklareli eski İstihbarat Müdürü İbrahim Şimşek'in de aralarında bulunduğu eski istihbarat şubesi personeli 23 şüphelinin, PKK, Ergenekon, DHKP/C gibi isimlerle adlandırılan örgütlerle ilgisi olmayan gazeteci Haydar Meriç ile toplum ve kamuoyunca tanınan 74 mağduru, haklarında hazırladıkları sahte evraklar ile terör ve organize suç örgütleriyle ilişkilendirerek, 2010 ve 2013 yılları arasında usulsüz dinledikleri yer alıyor.

İddianamede ayrıca, FETÖ/PDY elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu eski Kırklareli İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek ve eski 23 istihbarat şubesi personelinden, 20'si tutuklu 3'ü firari 33 sanık hakkında, "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlamalarından ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıl 5 aydan 24 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, sanıkların görev yeri itibarıyla suç yerinin Kırklareli olduğu belirtilerek, yetkisizlik kararı ile dava dosyasının Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmişti.
Anadolu Ajansı
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