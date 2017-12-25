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Soğuk ve rüzgarlı havalarda yüz felcine dikkat

Nöroloji Uzmanı Dr. Cem Ortaçbayram, soğuk hava ve rüzgarın özellikle yüz bölgesindeki sinirleri olumsuz yönde etkilediğine ve bunun sonucunda da yüzdeki kasların fonksiyonlarının bozulabildiğine dikkat çekti
25 Aralık 2017 20:01
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Soğuk ve rüzgarlı havalarda yüz felcine dikkat

Acıbadem Adana Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Cem Ortaçbayram, soğuk hava ve rüzgarın özellikle yüz bölgesindeki sinirleri olumsuz yönde etkilediğine ve bunun sonucunda da yüzdeki kasların fonksiyonlarının bozulabildiğini belirtti.

Nöroloji Uzmanı Dr. Cem Ortaçbayram, yüz felci yaşandığında yüzün bir tarafının hareket ettirmekte zorlanıldığını, gülümseyemeyip hatta göz kapağının bile kapatılmayacağını söyleyerek, "Yüz felcini yaşadığınızı gösteren bu durumla karşı karşıya kaldığınızda hemen paniğe kapılmayın. Yüzdeki kasların çoğunu kontrol eden sinirlerin fonksiyonunu yitirmesine bağlı olarak ortaya çıkan bu durum genellikle kalıcı etki oluşturmadan yaklaşık 2-3 hafta içinde kendiliğinden kayboluyor. Ancak sıkıntıların kısa sürede ortadan kalkması için medikal tedaviye ihtiyaç duyulabiliyor. Yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeden herkesin başına gelebilecek bu sorunun ortaya çıkmasında hava şartlarının tetikleyici olduğunu anlatıyor. Bu nedenle de kış aylarında artış gösteriyor. Bununla birlikte hastaların çoğunda kesin nedeni bilinmeyin yüz felcine, kulak iltihapları, tümörler, bazı virüsler ve sinir yaralanmalarının da etken olabildiği biliniyor" dedi.

Belirtilerin şiddeti kişiden kişiye değişebiliyor

Dr. Cem Ortaçbayram, yüz felcinin genellikle yüzün bir tarafını etkilediği ifade ederek, "Yüz kaslarının çalışmaması nedeniyle özellikle dudak çevresinde, yüzün bir yarısında kayma oluşması, gözü kapamak, konuşmak ve yemek yemekte zorluk çekmek en önemli belirtiler arasında yer alıyor. Yüzün etkilendiği tarafta göz kuruluğu ve yaşarmaları da görülebiliyor. İleri vakalarda tat almada güçlük de yaşanabiliyor. Ancak yüz felci yaşayanlardaki belirtiler hastalığın şiddetine göre her hastada farklılaşabiliyor" diye konuştu.

Soğuk ve rüzgarlı havalara dikkat

Nöroloji Uzmanı Ortaçbayram, aşırı soğuk hava ve rüzgarın yüze, bölgedeki sinirlere direkt olarak etki ettiğini kaydederek, "Üstelik soğuk nedeniyle kasların da isteksizce kasılması yüz felci için zemin hazırlıyor. Sorunun oluşumunu önlemek için korunmak son derece önem taşıyor. Bu nedenle, soğuk ve rüzgarlı günlerde atkı ve şapka giymek, otomobil kullanırken camları kapalı tutmak, ıslak saçla dışarı çıkmamak alınabilecek önlemler arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.

Gözleri enfeksiyonlardan koruyun

Nöroloji Uzmanı Dr. Cem Ortaçbayram, yüz felci geçirenlerin şikayetlerinin çoğunlukla cerrahi ya da medikal tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden düzelebildiğini belirterek, "Ancak normalleşme sürecini hızlandırmak için, medikal tedavi ile birlikte yüz kaslarına masaj uygulamak yarar sağlıyor. Ayrıca, rahatsızlık süresince tam olarak kapanmayan gözleri enfeksiyonlar ve travmalara karşı korumak için, antibiyotik, suni gözyaşı ve göz bandı kullanmak gerekiyor. Belirtilerde 3 hafta içinde iyileşme görülmediği takdirde EMG testi yapılarak sinirin fonksiyonun ölçülerek olası bir cerrahi girişim için değerlendirilmesi gerekiyor. Bununla birlikte, yüz felci sadece yüz bölgesinde görülen bir hastalık olduğundan vücudun diğer bölgelerinde görülebilecek uyuşukluklarda olası başka rahatsızlıkların araştırılması gerekir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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