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Emrine uymadığı darbeci binbaşının ateşine maruz kalmış

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada müşteki olarak dinlenen Yüzbaşı Yılmaz, darbecilerin emrine uymadığı için sanık eski binbaşı Özkan Gürkol'un kendisine ateş ettiğini anlattı
25 Aralık 2017 20:11
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Emrine uymadığı darbeci binbaşının ateşine maruz kalmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanığın yargılandığı davanın görülmesine müşteki beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmada müşteki olarak beyanı alınan Yüzbaşı Fırat Yılmaz, darbecilerin emrini yerine getirmediği için cuntacı binbaşı Özkan Gürkol'un kendisine ateş ettiğini anlattı.

Olay tarihinde üsteğmen rütbesiyle Mekanize Bölük Komutanı olarak görev yaptığını belirten Yılmaz, 15 Temmuz'da evinde bulunduğu sırada terör saldırısı olduğu gerekçesiyle birliğe gittiğini ifade etti.

Evinden ayrıldığı sırada teyzesinin kendisini arayarak İstanbul'daki boğaz köprülerinin askerler tarafından kapatıldığını söylediğini aktaran Yılmaz, daha sonra Üsteğmen Sabri Taşkıran ile yaptığı görüşmede terör saldırısı olduğunu, askerleri birliğe çağırmasını istediğini ifade etti.

Bir zaman sonra tutuksuz sanık tabur komutanı yarbay Erdal Yetim'in kendisini aradığını ve sinirli bir ses tonuyla nerede olduğunu sorduğunu bildiren Yılmaz, "Erdal yarbay oldukça panik bir halde, bir an önce birliğe gelmemi istiyordu. Şaşırdım, çünkü daha önce Erdal yarbayın bu şekilde seslendiği olmamıştı." dedi.

Karargaha geldiğinde Yetim'in emriyle garajlar bölgesine geçtiğini, buradan cephanelik bölgesine mühimmat almaya gideceklerini öğrendiğini belirten Yılmaz, bunun üzerine 6 zırhlı araçla buraya geldiklerini kaydetti.

Cephanelik bölgesinde darbe sanıkları eski yarbay Fatih Çubukçu ile eski binbaşı Özkan Gürkol'un yanı sıra teçhizatlı bir grup teğmeni gördüğünü belirten Yılmaz, mühimmatları araçlara yükledikleri sırada kendisini arayan Yetim'in hızlı bir şekilde hazırlanıp Meclis'e gitmelerini istediğin aktardı.

Bu durum karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getiren Yılmaz, "Bunun üzerine ikinci kez Erdal Yetim yarbayla konuştuk, Meclis'e neden gideceğimizi sordum. O da bana 'Sen değil, Sabri üsteğmen gitsin' dedi. Ben de Sabri'ye bunu söyledim. Sonra Sabri'ye 'Bu ne sapık bir emir böyle ya' dedim. Ortada saçma bir durum olduğunu anladık." diye konuştu.

Kendisini arayan üsteğmen Ayhan Şen'in askerlerin kışlalarından ayrılamamaları için televizyonlarda haberlerin yer aldığını, kendisinin de buna uyması için telkinde bulduğunu bildiren Yılmaz, bunun üzerine darbe girişimi olduğunu anladığını kaydetti.

Yılmaz, "Sabir'ye, 'Görev iptal, çabuk askerleri topla, konuşma yapacağım' dedim. Askerlere 'Bir kalkışma var, verilen emirler kanunsuz, benim emrimin dışında kimseden emir almayacaksınız' dedim." ifadelerini kullandı.

ZPT'deki G3'leri askerlere dağıtmadığını, mühimmatları ise başka bir araçta muhafaza ettiğini belirten Yılmaz, garajlar bölgesine gidecekleri sırada Özkan Gürkol'un aracın önünü keserek, "Piyade bölük komutanı, nereye gidiyorsun" diye sorduğun aktardı.

Bunun üzerine Gürkol'a, Yetim'in emir verdiği yere gideceğine söylediğini bildiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu cevabım üzerine Gürkol'ün iyice sinirlenmiş bir havası vardı. Tabancasını çekti, mermiyi namluya sürdü ve silahını hedef göstererek bana doğru ateş etti. Ben eğildim. Gürkol'un hain darbe girişimi için bunları yaptığını biliyorum. Bu durum üzerine zırhlı araç sürücüsüne hareket etmesi için emir verdim. Biz oradan uzaklaşırken arkamızdan G3'lerle ateş açıldı. Bizden sonraki ZPT'lerin önünü kirpilerle tutmuşlar. Biz garajlar bölgesine geldiğimizde 5 zırhlı araç orada kaldı."

Darbenin püskürtülmesi için askerleriyle gereken sorumluluğu yerine getirdiğini belirten Yılmaz, darbe girişiminde yer alanlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Çapraz sorgu sırasında sanık avukatının sorusu üzerine Yılmaz, zırhlı aracın içine doğru hareket yapmaması halinde Gürkol'un kendisini vuracağını, bu duruma diğer askerlerin de şahit olduğunu kaydetti.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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