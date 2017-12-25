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Nusaybin'de ulaşım sistemi modernize edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde toplu ulaşım sitemi araç yenileme töreni yapıldı
25 Aralık 2017 20:19
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Nusaybin'de ulaşım sistemi modernize edildi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Geçen sene 6 mahallemizde taş üstünde taş kalmamıştı ama şimdi gördünüz gibi karşıda bakanlığımız ve hükümetimiz hızla binaları yapıyor." dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından KHK ile Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi, Nusaybin ilçesinde 20 araçlık birinci etap "Toplu Ulaşım Sistemi Araç Yenileme Töreni" yapıldı.

Nevruz Bulvarı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mardin Büyükşehir Belediyesinin bir yıllık hizmetlerini anlatan sinevizyon gösteriminden sonra halk oyunları grubu sahne aldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman, yaptığı konuşmada, ilçede görevlendirme yapılmasıyla birlikte vatandaşın belediye hizmetlerine kavuştuğunu söyledi.

Terör örgütü PKK'nın ilçede yarattığı tahribat ve travmanın en kısa sürede atlatılması için devletin bütün imkanlarını seferber ettiğine dikkati çeken Yaman, "Geçen sene 6 mahallemizde taş üstünde taş kalmamıştı ama şimdi gördüğünüz gibi karşıda bakanlığımız ve hükümetimiz hızla binaları yapıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak da alt yapıyı biz yapıyoruz. Bu şehrin bütün altyapısını hem Mardin Büyükşehir Belediyesi hem de Nusaybin Belediyesi olarak çözüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaman, şehrin en büyük sorununun trafik olduğunu ve çözümü için çeşitli kavşaklar, kırsal mahallelerin en ücra köşelerine kadar sıcak asfalt yollar, şehir merkezlerindeki alt yapı çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Yaman, şunları kaydetti:

"Mardin'de toplu ulaşım sistemini 24 saat çalıştıracak bir alt yapıyı kurduk. Bu alt yapı içerisinde akıllı kartlarımız olacak. Akıllı duraklarımız var zaten. Her şey Nusaybinliler her şey Mardinliler içindir. Her şey siz değerli hemşehrilerimiz içindir. Bizler sizler için çalışıyoruz.

Personel gideri olarak Türkiye'de örnek bir belediyeyiz. 30 büyükşehir belediyesi var. Biz performans olarak ön sıralardayız. Personel harcamamız yüzde 13, yani 600 milyon bütçenin sadece ve sadece yüzde 13'ünü personel gideri olarak harcıyoruz. Onun dışındaki her şeyi siz değerli hemşehrilerimizin ihtiyaçları ve bu şehrin yatırımı için harcıyoruz. Bundan sonra da böyle yapacağız. Her şey bu şehrin kalkınması için. Mardin'de hiç kimse kimsesiz kalmayacak."

- "Nusaybin'de 20 bin kapasiteli ulaşım sistemi modernize edildi"

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ergün Baysal ise araçların lüks, konforlu ve vatandaşlara daha kaliteli bir ulaşım sunacak şekilde yenilendiğini söyledi.

Yeni araçları klimalı, kameralı, akıllı kartlı, engelli yolcu rampası olan ve daha birçok avantajla vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydeden Baysal, şöyle konuştu:

"20 bin kapasiteli ulaşım sistemi modernize edildi. Terör örgütü tarafından 6 mahallesi yerle yeksan edilen ve mahalli hizmetler açısından vatandaşlarına hiçbir hizmetin sunulamadığı bir yapıdan çok şükür ki Sayın Valimiz koordinasyonunda, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin talimatları doğrultusunda bugün birden fazla alanda hizmetler, vatandaşlarımıza sunulmaktadır. Her geçen gün bu hizmet kalitesi artarak devam etmektedir."

- "7 ilçedeki 735 kayıtlı aracın revizyonu hedef alınmıştır"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Erol Beşe ise "Mardin Toplu Ulaşım Sistemi (MARTUS) ile Artuklu, Kızıltepe, Midyat, Nusaybin, Ömerli ve Yeşilli ilçelerimizdeki 735 kayıtlı aracın revizyonu hedef alınmıştır." dedi.

Mardin Müftüsü İsmail Çiçek'in dua etmesinin ardından Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Baysal, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, eski Mardin milletvekili Süleyman Bölünmez ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Açılıştan sonra Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Yaman yeni minibüslerin anahtarını sürücülere dağıttı. Bir engellinin minibüse binmesine yardımcı olan Yaman, yeni araçların hayırlı olması temennisinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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