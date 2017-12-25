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4'ü tutuklu 19 askerin yargılanmasına devam edildi

FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, İl Jandarma Komutanlığında görevli 4'ü tutuklu 19 askeri personelin yargılanmasına devam edildi
25 Aralık 2017 20:24
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4'ü tutuklu 19 askerin yargılanmasına devam edildi

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, İl Jandarma Komutanlığında görevli muvazzaf subayların da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Dosyaya eklenmek üzere mahkemeye gönderilen bazı belgelerin okunmasının ardından tanıklar dinlendi.

Tanıklardan geçici köy korucubaşı C.F, hain darbe girişiminin yaşandığı saatlerde kendisini bir uzman jandarma çavuşunun aradığını, tüm korucuların tam teçhizatlı ilçe komutanlığına gelmesini istendiğini söyledi.

Bu olayın ardından hain bir darbe girişimi olduğunu anlayınca tüm koruculara mesaj attığını ve kimsenin jandarma ekiplerinin yanına gitmemesi uyarısında bulunduğunu ifade eden C.F, şunları anlattı:

"Elbistan ilçe jandarma komutanlığına gittim. İlçe Jandarma komutanlığının ışıkların hepsi kapalıydı. İçeri girdiğimde uzman jandarma çavuş Halil isimli kişi 'Bunu bu ülkeye nasıl yaparlar?' diyerek gözyaşı döktüğünü gördüm. Bazı korucuların ilçe komutanlığında olduğunu gördüm ve neden geldiklerini sorduğumda korucular 'bizi kandırdılar, birlikten ayrılamıyoruz' diye cevap verdiler. Bunun üzerine bende kesinlikle bu kalkışmaya destek vermemelerini gerekirse, darbeyle ilgili emir veren rütbeli askere ateş etmelerini isteyerek ilçe komutanlığından ayrıldım."

Görevinden ihraç edilen tutuklu sanıklardan eski binbaşı Uğur Çetin Çelik, 15 Temmuz akşamı yaşananları anlatarak, darbeye destek vermediklerini savunarak, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da İl Jandarma Komutanı Albay Alper Kuşbaşoğlu, bizleri çağırarak kesinlikle bu emre kimsenin itaat etmeyeceğini, verilen bu emrin kanunsuz olduğunu söyledi. Kuşbaşoğlu'nun emri ile silah ile mühimmatları birbirinden ayırdık ve araç anahtarlarını topladık. Daha sonra Kuşbaşoğlu vali beyi arayarak 'sivil idarenin emrinde' olduğumuzu söyledi. Bir süre sonra dönemin garnizon komutanı Uzay Şahin (firari şüpheli), telefonla Kuşbaşoğlu'nu aradı ve sıkıyönetim emirlerine uyulmasını istedi. Kuşbaşoğlu bu emirlere uymayacağını cevabını verdi. 15 Temmuz akşamı Gaziantep 2. Zıhlı Tugay Komutanı Kuşbaşoğlu'lunu aradı. Kuşbaşoğlu, cep telefonunun hoparlörünü açtı ve 2. Zıhlı Tugay Komutanı gelen mesaj emirlerine uyulmasını istedi. Kuşbaşoğlu ise 'Yurtta Sulh Konseyi'ni isimli oluşumu kesinlikle kabul etmediklerini kanunsuz emir olduğu için uyulacağını söylemişti."

Diğer sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
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