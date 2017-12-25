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Barbaros Meydanı'nda yılbaşı kutlaması yapılmayacak

Beşiktaş Belediyesi'nin Barbaros Meydanı'nda yılbaşı kutlaması için yaptığı başvuru, güvenlik ve bölgedeki yaya ve araç yoğunluğu dikkate alınarak reddedildi
25 Aralık 2017 20:28
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Barbaros Meydanı'nda yılbaşı kutlaması yapılmayacak

Beşiktaş'taki Barbaros Meydanı'nda yapılması planlanan yılbaşı etkinliklerine, güvenlik ve bölgedeki yoğunluk gerekçesiyle izin verilmedi.

Beşiktaş Kaymakamlığı, Beşiktaş Belediyesi'nin Barbaros Meydanı'nda 31 Aralık'ta 21.00-00.30 saatleri arasında gerçekleştirmeyi planladığı yılbaşı kutlamasına ilişkin izin talebini değerlendirdi.

Kaymakamlık'tan belediyeye gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar dikkate alındığında provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, etkinliğe katılacaklar dahil halkın huzur, güvenlik ve esenliğinin, kamu güvenlik ve düzenin bozulmasına sebebiyet verebileceği, ayrıca alanda Anadolu-Avrupa yakası deniz ulaşımının geçiş hattı ve iskele olması, Fatih-Beyoğlu-Beşiktaş-Mecidiyeköy toplu taşıma hatlarının güzergahı ve son durağı olması nedenleriyle araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu ve özellikle de 31 Aralık gününün önemiyle birlikte bu alan ve çevresinde bu yoğunluğun daha da artacağı değerlendirildiğinden, yapılması planlanan etkinlik, herhangi bir müessif olaya meydan vermemek amacıyla uygun görülmemiştir."

Anadolu Ajansı
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