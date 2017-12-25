|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Üniversite öğrencileri Fahrettin Paşa'nın yemini okudu
NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Üniversiteli Ak Gençlik (ÜNİAK) kampüs girişinde Fahrettin Paşa'nın yeminini okudu.
NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Üniversiteli Ak Gençlik (ÜNİAK) kampüs girişinde Fahrettin Paşa'nın yeminini okudu.
Üniversite öğrenciler , ellerinde Fahrettin Paşa'nın fotoğrafı ile kampüs girişinde basın açıklamasında bulundular. Öğrenciler adına ÜNİAK Birim Başkanı Ebuzer Kan, Çöl Kaplanı olarak nitelendirilen Fahrettin Paşa'nın yeminini okudu.
Bu haber 695 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI