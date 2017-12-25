Valilik'ten çipli kimlik kartı açıklaması

ISPARTA Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yeni çipli kimlik kartlarının dağıtılmasının yılsonu itibariyle son bulacağı, kimlik kartı bedelinin fahiş oranda artacağı gibi söylemlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Isparta Valiliği tarafından yeni çipli kimlik kartlarıyla ilgili söylentilere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına ilişkin yasal düzenleme 27.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 02.01.2017 tarihi itibariyle ülke genelinde kimlik kartı başvuruları alınmaya başlamıştır. Son zamanlarda kimlik kartlarının dağıtılmasının yılsonu itibariyle son bulacağı, kimlik kartı bedelinin fahiş oranda artacağı gibi asılsız haberler ve söylemler Nüfus Müdürlüklerimizde izdihama neden olmaktadır.

Bu nedenle kimlik kartları bedellerinin 2018 yılı itibariyle değerli kağıtlar değerleme oranlarıyla güncelleneceği ve bu oranın asılsız haberlerde iddia edildiği gibi yüksek olmadığı, mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmadığı, mevcut nüfus cüzdanlarının halen geçerli olduğu, vatandaşlarımızın bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.