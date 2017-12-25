1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erzurum'da 21 gündür tedavisi süren asker şehit oldu

Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenerek Erzurum'a sevk edilen asker şehit düştü
25 Aralık 2017 20:45
Yazdır
Erzurum'da 21 gündür tedavisi süren asker şehit oldu

Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenerek Erzurum'a sevk edilen asker, 21 gündür tedavisinin sürdüğü hastanede şehit düştü.

Ağrı'da 4 Aralık'ta M Tipi Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenerek Erzurum'a getirilen ve Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren iki askerden Jandarma Er İdris Güleç (34), bugün akşam saatlerinde şehit düştü. Van'ın Çatak ilçesi nüfusuna kayıtlı Güleç, yarın Erzurum'da düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.

Ağrı merkez Van yolu üzerindeki Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bulunan M Tipi Cezaevi'nde 4 Aralık tarihinde meydana gelen olayda cezaevi bahçesindeki gaz sızıntısı nedeniyle 43 asker ile 6 kamu görevlisi zehirlenmişti. Durumu ağır olan bir uzman çavuş ile sözleşmeli er, Erzurum'a sevk edilmişti. 2 asker hastaneye alınmadan önce AFAD'ın Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif Nükleer (KBRN) ekibi tarafından taramadan geçirilmişti. Üzerlerinde çevreyi tehdit edici zararlı madde bulunmayınca askerler hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 2 0
Bu haber 1,520 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Manisa'da askeri kışlada grip salgını
26 Aralık 2017 03:15		 'İki teker üstünde' 16 bin kilometre
25 Aralık 2017 23:12
Şehit Uzman Çavuş'un naaşı memleketine getirildi
25 Aralık 2017 23:03		 Kış aylarında AVM'lerde enfeksiyon riski
25 Aralık 2017 22:53
Prof. Dr. Üşümezsoy: 'İzmirliler rahat olsun'
25 Aralık 2017 22:48		 Uçma sevgisi mesleğiyle birleşti
25 Aralık 2017 22:23
Saç ekimi için gitti, kafasında oluşanı görünce şok oldu
25 Aralık 2017 21:42		 THY uçağında yolculara iki şok birden
25 Aralık 2017 21:26
Şemdinli şehidinin evinde yas var
25 Aralık 2017 19:05		 Başarılı emniyet personeli ödüllendirildi
25 Aralık 2017 18:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Dekanlar, MEB'den arıyorum diyenlere dikkat etmeli!
İstanbul'da iki belediyenin zabıtaları karşı karşıya geldi
26 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
Kudüs'e sahip çık
Yargıtay İç Yönetmeliğinde değişiklik
FETÖ şüphelileri Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandı
Anayasa Mahkemesinden CHP milletvekillerinin başvurusuna ret
Üç il için Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
SGK 50 müfettiş yardımcısı alacak
Manisa'da askeri kışlada grip salgını
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ergin ataman 1
anadolu efes 2
khk'lardan gocunanlar fetö'nün kurşun askerleridir 1
beşiktaş sompo japan 1
kamuya 110 bin memur alınması 2
serkan kırıntılı 1
fernando francisco reges 2
Domagoj Vida 1
niye alkışlıyorsunuz,yanlış anlaşıldı herhalde 1
elon musk'ı hiç duymadım 1
SON İLANLAR
Samsun Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniğversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam