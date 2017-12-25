İsrail'in sınır ettiği 2 Türk vatandaşı İstanbul'a geldi

İsrail polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakılan ve sınır dışı edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi.

İsrail polisi tarafından geçtiğimiz Cuma günü Kudüs'te gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede kefaletle serbest bırakılan Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Gargılı, sınır dışı edilmişti. Türk Hava Yolları'nın TK-787 sefer sayılı tarifeli uçağıyla akşam saat 19.40'da İstanbul'a gelen Kızılırmak ve Gargılı ile birlikte Kudüs'e giden 8 kişi de Atatürk Havalimanı'na indi. Sınır dışı edilen yolcular ile beraberindekiler, işlemlerinin yapılması için uçak altında polis tarafından karşılandı. Basın mensuplarına gösterilmeyen Kızılırmak ve Gargılı, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Cuma günü İsrail polisi tarafından Abdullah Kızılırmak, Mehmet Gargılı ve Adem Koç gözaltına alınmıştı. Kızılırmak ve Gargılı'nın Kudüs'ü ziyaret etmek için Belçika'dan gittikleri, Koç'un ise İsrail'de faaliyet gösteren bir Türk inşaat firmasında dört aydır çalıştığı öğrenilmişti.