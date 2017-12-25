1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'2018 turizmde rekor yılı olacak'

Antalya Valisi Karaloğlu, "Antalya olarak 2018'de özellikle turizm sektöründe tüm zamanların rekorunu kıracağız. 13-14 milyon civarında turist hedefimiz var." dedi.
25 Aralık 2017 21:04
Yazdır
'2018 turizmde rekor yılı olacak'

Ayşe Yıldız - Levent Kişi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Antalya olarak 2018'de özellikle turizm sektöründe tüm zamanların rekorunu kıracağız. 13-14 milyon civarında turist hedefimiz var." dedi.

Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'da hatırlamak istemedikleri birçok olumsuzluğun üst üste geldiği, bunun da hem turizmi hem ekonomiyi derinden etkilediğini söyledi.

Bu yılın ise Türkiye ve Antalya için pozitif geçtiğini anlatan Karaloğlu, "2017'de çok hızlı bir toparlanmayla 2016 krizinden çıktık. Antalya 2016'yı 6 milyon 200 bin turistle kapamıştı. 2017'yi ise transfer yolculukla gelenlerle beraber 10 milyon 500 bin turistle kapatacağız." diye konuştu.

İki yıl arasında yüzde 60'lık sıçrama olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, dünyada hiçbir destinasyonda iki yıl arasında yüzde 60 büyüme olmadığını, Antalya'nın bu alanda bir ilki başardığını kaydetti.

"Bunu başarırken çok ciddi emekler var. Başta hükümetimizin çok ciddi destekleri oldu. Charter uçak firmalarına, uçak başına 6 bin dolar desteği oldu. Tanıtım noktasında bakanlığımızın büyük destekleri oldu." diyen Karaloğlu, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere valilik, belediye ve turizm alanındaki sivil toplum kuruluşlarının da ciddi çalışmalar yaptığını vurguladı.

Avrupa'da şehir şehir gezerek, Rusya'da özel festivaller yaparak, Ukrayna, İsrail ve Polonya başta olmak üzere farklı ülkelerde çalışmalar yapıldığına değinen Karaloğlu, bunların meyvesini aldıklarını ifade etti.

Hem yerel rakamlara hem genel ekonomik göstergelere bakıldığında Türkiye ve Antalya'nın iyi bir yılı geride bıraktığını anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Erken rezervasyon rakamlarına bakarak 2018'in iyi geçeceğini söylüyoruz, tahmini bir şey yapmıyoruz, elimizdeki veriler üzerinden konuşuyoruz. Gayet iyi gidiyor. Erken rezervasyonda sıkıntılı olduğumuz pazarlarda bile çok ciddi bir sıçrama var, özellikle merkez Avrupa'da, Almanya, Hollanda ve Belçika hattında. İskandinav ülkelerinde bir kıpırdama var. Zaten İngiltere geçen sene de çok iyiydi, bu sene çok daha iyi olacağı gözüküyor. Rus pazarı büyümeye devam edecek. Uzakdoğu, İran, Ortadoğu pazarında da yine 2018'in, 2017'den iyi olacağı verileri elimizde var. Antalya olarak 2018'de özellikle turizm sektöründe tüm zamanların rekorunu kıracağız. 13-14 milyon civarında turist hedefimiz var. Bunu sektörle beraber, bakanlığımızın öncülüğünde gerçekleştireceğiz."

"Reklam tadında tanıtım filmleri"

Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım ve tanıtım faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Karaloğlu, "Valilik olarak altı ayrı destinasyonla ilgili çok kaliteli reklam tadında iki dakikalık tanıtım filmleri yaptırdık. Yakın zamanda onları kamuoyuyla paylaşıp, piyasaya süreceğiz." dedi.

Bu tanıtım filmleriyle "Antalya'da şu kadar otel var, şu kadar yatağımız var" değil, "Antalya'da biz size çok kaliteli bir hayatı vadediyoruz" izlenimi vereceklerini belirten Karaloğlu, 2018'e dönük çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Karaloğlu, sadece turizmde değil, Cumhurbaşkanlığının başlattığı milli istihdam seferberliğinde de İstanbul'dan sonra en büyük sayısal katkıyı koyan il ödülünü Antalya'nın aldığını hatırlattı.

İhracat rakamlarında Türkiye'de rekor olacağının kesinleştiğini, son açıklanan büyümenin 11,1 civarında olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, Antalya'nın ihracatında ise yüzde 20 artış yaşandığını dile getirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 1 0
Bu haber 612 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hediyelik gönderdiler, siparişlere yetişemiyorlar
25 Aralık 2017 22:39		 Gerilime rağmen Almanlar Türkiye'yi tercih ediyor
25 Aralık 2017 19:26
Bakan: Taşeron mutluluğunu kimse gölgelemesin!
25 Aralık 2017 18:20		 Asgari ücret, Cuma günü açıklanacak
25 Aralık 2017 15:46
'2018 Diyarbakır'da istihdamın zirve yılı olacak'
25 Aralık 2017 15:31		 Türkiye'ye, Sudan'dan ucuz et teklifi
25 Aralık 2017 15:00
Kredi kartlarındaki 100 milyon TL'lik 'puan' tehlikede
25 Aralık 2017 09:20		 Dijital sanayiyle kişiye özel üretim
25 Aralık 2017 09:11
Ekmek tarifesi için Bakanlık görüşü alınacak
24 Aralık 2017 22:34		 Çerkezköy'den 20 ülkeye jant ihraç ediyor
24 Aralık 2017 22:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Dekanlar, MEB'den arıyorum diyenlere dikkat etmeli!
İstanbul'da iki belediyenin zabıtaları karşı karşıya geldi
26 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
Kudüs'e sahip çık
Yargıtay İç Yönetmeliğinde değişiklik
FETÖ şüphelileri Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandı
Anayasa Mahkemesinden CHP milletvekillerinin başvurusuna ret
Üç il için Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
SGK 50 müfettiş yardımcısı alacak
Manisa'da askeri kışlada grip salgını
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ergin ataman 1
anadolu efes 2
khk'lardan gocunanlar fetö'nün kurşun askerleridir 1
beşiktaş sompo japan 1
kamuya 110 bin memur alınması 2
serkan kırıntılı 1
fernando francisco reges 2
Domagoj Vida 1
niye alkışlıyorsunuz,yanlış anlaşıldı herhalde 1
elon musk'ı hiç duymadım 1
SON İLANLAR
Samsun Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniğversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam