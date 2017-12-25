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Polis bile şaşkına döndü! Adeta fabrika kurmuşlar

Polis ekipleri, ünlü parfüm markalarının sahtelerini üreterek piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 3 depoya giren polis ekipleri, yaklaşık 600 bin şişe sahte parfüm ele geçirdi.
25 Aralık 2017 21:37
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Polis bile şaşkına döndü! Adeta fabrika kurmuşlar

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Hakları Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi Papatya Sokak'ta bulunan bir fabrikada sahte parfüm üretildiğini, üretilen parfümlerin 3 farklı adreste depolandığı belirledi. Polis ekipleri, fabrika ve 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, iş yerinde ünlü parfüm markalarına ait dolumu yapılmış yaklaşık 100 bin şişe parfüm ile satışa hazır olmayan yarı mamul olarak sayılan toplam 500 bin şişe olmak üzere toplam 600 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi. Polis ekipleri ayrıca baskında; boş şişe, şişe kapağı ile dolum makineleri ve presleme makineleri ele geçirdi.

YURTDIŞINA SATIŞ YAPTIKLARINI İDDİA ETTİ

Polis, olayla ilgili 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin verdiği ilk bilgiye göre üretilen parfümlerin yurtdışına gönderdiklerini iddia ettiği öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı
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