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Hediyelik gönderdiler, siparişlere yetişemiyorlar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yetiştirdikleri cennet elmasını satamayınca kurutan ve bir kısmını İngiltere'deki arkadaşlarına hediyelik olarak gönderen çift, bu hediye sayesinde hem ihracat yapmaya başladı hem de bölgedeki üreticiler için umut oldu.
25 Aralık 2017 22:39
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Hediyelik gönderdiler, siparişlere yetişemiyorlar

Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde yaşayan Mahir ve Nurcan Güncü, yetiştirdikleri cennet elmalarını satamayınca ürünü kurutma yoluna gitti. Evde kuruttukları ürünü ilk başta çevrelerine satan çift, mahalledeki diğer üreticilere de öncülük etti.

Cennet elmasının nasıl kurutulacağını tüm mahalleye anlatan Güncü çifti, geçen yıl İngiltere'deki bir arkadaşlarına hediye olarak kurutulmuş cennet elması gönderdi. Ürünün beğenilmesi üzerine küçük paketler halinde sipariş alan çift, daha sonra sektörde faaliyet gösteren bir şirketle temasa geçti.

Görüşmeler neticesinde toplu sipariş alan Güncü çifti, kendi ürünlerinin yanı sıra mahalledeki üreticilerin kurutulmuş cennet elmalarını da topladı.

Böylece ihracata başlayan çift, bu yıl İngiltere'ye 12 ton cennet elması gönderdi.

Yıllardır cennet elmasından bekledikleri geliri elde edemeyen Kavaklıdere sakinleri de Güncü çifti sayesinde yeniden umutlandı. Bölgede 150 hektar alanda yıllık 500 ton cennet elması üreten mahalle sakinleri, meyvenin kurutulmuş formuyla gelirlerini artırmayı hedefliyor.

"KİLOGRAMINI 25 LİRADAN SATIYORLAR"

Mahir Güncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıl önce, ürettikleri cennet elmasının yaş olarak hak ettiği değeri görmemesi üzerine kurutma işine yöneldiklerini söyledi.

O dönemlerde meyveleri dereye döktüklerine dikkati çeken Güncü, "Cennet elmasının Karadeniz Bölgesi'nde kurutulduğunu öğrenince bu işe yöneldik. Birkaç denememiz başarısız oldu ancak ısrarla işin üzerine gittik. Eşim balkonda kurutmaya başladı.

Çok farklı yöntemler denedik. İlk ürünümüzü kuruttuktan sonra kendi çevremize hediye olarak gönderdik. Olumlu tepkiler gelince devam ettik ve o dönem az da olsa para kazanmaya başladık." diye konuştu.

İngiltere'deki bir arkadaşına da kurutulmuş cennet elması gönderdiğini anlatan Güncü, ürünün beğenilmesi üzerine sipariş almaya başladığını dile getirdi.

Güncü, şöyle konuştu:

"Bir yakınıma gönderdiğim kurutulmuş cennet elmasından tesadüfen bu sektörle uğraşan bir şirket sahibi tadıyor. Çok beğenince bizimle temasa geçti ve ürün istedi.

'Bunu neden yurt dışına pazarlamayalım.' dedik ve kapı kapı dolaştık. Kavaklıdere'de herkese öğrettik. Mahalle sakinleriyle ürettiğimiz 12 ton kuru cennet elmasını İngiltere'ye ihraç ettik. Şu anda büyük bir sektör oldu. İlk sene 16 kilo daha sonra 300 kiloya çıktık. Bu yıl ise 12 tona ulaştık. Seneye 25 ton kurutmayı hedefliyoruz."

Güncü, kurutulmuş cennet elmasının kilogramını 25 liradan sattıklarını, bundan sonraki hedeflerinin ise kooperatifleşmek olduğunu belirtti.

Nurcan Güncü ise balkonda başladıkları kurutma işini artık bahçelerde oluşturulan özel alanlarda yaptıklarını ifade etti.

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk de kuru meyvenin çiftçiye iyi para kazandırdığını söyledi.

Üretici Battal Yılmaz da "Artık insanlar cennet elmasının nasıl kurutulacağını öğrendi. Mahir Güncü sayesinde ürünümüz para etmeye başladı, inşallah gelecek yıllarda yurt dışına daha çok kuru meyve göndereceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı
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