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İzmir'de 3.4 büyüklüğünde deprem
İzmir Körfezi'nde saat 21.55'te 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre İzmir Körfezi'nde saat 21.55'te yerin 12.2 km altında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu.
İzmir'de sabah saatlerinde üst üste iki deprem haberi gelmişti. Foça ve Karaburun'da meyedana gelen depremlerin biri 4.8 şiddetinde 08:13'de gerçekleşirken diğeri 17 dakika sonra 3.9 şiddetinde meydana gelmişti.
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