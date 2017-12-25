'İki teker üstünde' 16 bin kilometre

Hikmet Faruk Başer

Güney Afrika'dan İstanbul'a motosikletleriyle yaklaşık 16 bin kilometre yol katederek gelen Sarper Sesli ile Erman Balkın, 9 yıllık hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Motosiklet tutkunu 42 yaşındaki Sarper Sesli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da yaşamını sürdürdüğünü ve turizmle uğraştığını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır motor sporlarına ilgili olduğunu belirten Sesli, şöyle konuştu:

''Bu benim 9 yıllık bir hayalimdi. Bütün şartlar ancak şimdi oluştu. Erman ile birlikte 4 aylık bir yolcuğunun ardından İstanbul'a vardık. Toplamda 16 bin kilometre yol katettik. Seyahat sırasında 12 ülkeden geçtik. Yolculuğun zorlu tarafları oldu. Birtakım doğal afetlerle karşılaştık, kötü yollarda motosiklet sürdük. Birçok farklı kabile ziyaretinde bulunduk. Başımıza çok şey geldi ama asla vazgeçmedik. Hedefimiz belliydi.''

"Yolda kendinizi tanıma konusunda çok şansınız oluyor"

Erman Balkın ise yaklaşık 15 yıldır motosiklet kullandığını belirtti.

Yolculuğun her şeyden önce başlı başına bir macera olduğunu vurgulayan Balkın, ''Yolda kendinizi tanıma konusunda çok şansınız oluyor. Sorunlarla karşılaşıyorsunuz ama bunları çözüyorsunuz. Bu sorunlar hep size bir şey katıyor.'' dedi.

Balkın, keyifli bir yolculuk geçirdiklerini anlatarak, ''Yolculuğumuz bittiğinde birbirimize sarıldık. Herkese bunu tavsiye ediyorum. Yolda olmak, gezmek güzel. İnsana güzel şeyler katıyor." ifadelerini kullandı.