Hurdalar öğrencilerin elinde 'hayat' buluyor

Arif Yavuz

Afyonkarahisar Endüstri Meslek Lisesinde hayata geçirilen "Hobi Atölyesi Projesi"yle öğrenciler, okullarındaki hurdaları ekonomiye kazandırarak hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de mesleki tecrübe ediniyor.

Okulun elektrik bölümü öğretmeni Mikail Taşkala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurdukları hobi sınıflarında öğrencilerin boş zamanlarında hurda malzemelerden tasarımlarla yeni ürünler ortaya çıkardıklarını söyledi.

Hobi Atölyesi Projesi'yle öğrencilerin hem mesleki deneyim kazanmalarını hem de atık malzemelerin ülke ekonomisine kazandırılmasını amaçladıklarını belirten Taşkala, şöyle devam etti:

"Atölyelerde öğrencilerin atık malzemeleri kendi düşüncelerine göre kullanmalarını sağlayarak bir farkındalık oluşturmak istedik. Ayrıca, öğrencilerin düşünme yetilerini artırmayı amaçladık. Olumlu sonuçlar aldık. Çocuklar boş vakitlerinde gerek okulun hurdalığından gerekse evlerinden getirdikleri atık malzemeleri değerlendiriyor. Burada onları kendi düşüncelerine göre tasarlayıp işleyerek farklı eşyalara dönüştürüyor.

Aydınlatma malzemeleri, sepet, çiçeklik ve çöp kutusu gibi eşyalar yapıyorlar."

Başarılı eserlerin sahipleri geziye gönderilecek

Taşkala, öğrencilerin yaptıkları eşyalarla yıl sonunda sergi açmayı planladıklarını, başarılı ilk üç eser sahibini Afyonkarahisar Gençlik Merkezi ile yürüttükleri projeler çerçevesinde Çanakkale ve Antalya'ya geziye göndereceklerini anlattı.

Hobi sınıflarının, öğrencilerin teknoloji ve telefon bağımlılıklarını azaltarak düşünme yetilerini artırdığına işaret eden Taşkala, şunları dile getirdi:

"Çocuklar, 'Etrafımızda gördüğümüz malzemelerden ne yapabilirim?' sorusunu kendilerine sordukları zaman ortaya çok güzel eserler çıkıyor. Okulumuzdaki Hobi Atölyesi Projesi'nin başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerin, projede kullanılan atıkların öneminin farkına varmalarını sağlıyor ve çevreyi kirletmeme açısından düşünmeye sevk ediyor.

Ortamda buldukları her malzemeden yaptıkları yeni eşyaların sosyal medyada da paylaşılmasıyla ilgi daha da artıyor. Projeye dahil olmak isteyen öğrenci sayısı artıyor. Öğrencilerimizi boş zamanlarında teknoloji ve telefon bağımlılığı yerine hobi atölyelerine yönlendirdiğimizde eğitim hayatında daha başarılı olacaklarına inanıyoruz."

"Teknolojiyi sadece ihtiyacımız olduğunda kullanıyoruz"

Öğrencilerden Salih Akkaya da hobi atölyesinde atık eşyalardan yeni ürünler yaparak boş zamanını değerlendirdiğini söyledi.

Hurda malzemelerden günlük hayatta kullanılabilecek birçok tasarım yapılabildiğine dikkati çeken Akkaya, şunları kaydetti:

"Burada yaptığımız çalışmalardan çok memnunuz. Teknoloji bağımlılığından uzak duruyoruz. Bu sayede telefon bağımlısı olmuyoruz. Teknolojiyi sadece ihtiyacımız olduğunda kullanıyoruz. Okulumuzun hurdalığında bir ahşap malzeme bulmuştum. O ahşaba ampul takarak avize yaptım. Yaptığım avizeyi eve götürdüm, şimdi kullanıyoruz. Dersten artan zamanlarda fırsat buldukça hobi atölyemize gelerek yeni çalışmalar yapıyoruz."

Muhammed Park da atölyedeki çalışmaların hayal gücünü geliştirdiğini vurgulayarak, "Hem mesleki açıdan deneyim kazanıyoruz hem de zamanımızı verimli kullanmayı öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.