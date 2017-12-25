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Öğrenciler bu okuldan ayrılmak istemiyor

Çankırı'da, Gümerdiğin İlkokulu/Ortaokulunun bahçesine kurulan oyun alanları ile trafik pisti, survivor parkuru, ok atış poligonu, kümes, bahçe satrancı, cep sineması gibi etkinlik alanları öğrencilerin okula severek gelmesini sağlıyor.
25 Aralık 2017 23:22
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Öğrenciler bu okuldan ayrılmak istemiyor

Muhammed Kaygın

Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı Gümerdiğin Mahallesi'nde bulunan okulun bahçesindeki oyun ve etkinliklik alanları, öğrencilerin okula severek gelmesini sağlıyor.

On beş dönüm arazi üzerine kurulan ve 115 öğrencisi bulunan Gümerdiğin İlkokulu/Ortaokulu, öğrencilerine pek çok okuldan farklı olarak eğlenmeleri için çeşitli imkanlar sunuyor.

Öğrencilere okulu sevdirmek amacıyla başlayan çalışmalar sonucunda, okul bahçesinde akülü arabaların bulunduğu trafik pisti, survivor parkuru, ok atış poligonu, kümes, bahçe satrancı, cep sineması gibi birçok etkinlik sahası bulunuyor.

Okul Müdürü Erdal Alaçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır Gümerdiğin İlkokulu/Ortaokulunun müdürlüğünü yürüttüğünü söyledi.

Görevi süresince öğrencilere okulu sevdirmek amacıyla çeşitli oyun alanları yaptıklarını anlatan Alaçam, "Öğrencilerimize eğlenirken öğrenmeleri için alanlar oluşturmaya çalıştık. Bu yüzden de çeşidi bol tuttuk. Bizim öğrencilerimiz kırsalda olduğu için hiçbir şeyden mahrum kalmamaları için bu çalışmaları yaptık ve başardık." diye konuştu.

Okul bahçesindeki çalışmaları hayırveserlerin katkılarıyla yaptıklarını ifade eden Alaçam, şöyle devam etti:

"Okulumuzda öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmesi için 400 metrekarelik bir uygulama bahçemiz var. Buraya öğrencilerimiz meyve ve sebze dikiyorlar. Mini bir tarım alanı oluşturduk. Çocuklara özellikle hayvan sevgisini aşılayabilmek amacıyla kümesimiz var. Bunların tüm bakımlarıyla öğrencilerimiz ilgileniyor. Biz sadece çocukların yetersiz kaldığı yerlerde devreye giriyoruz. Bunlara ek olarak basit malzemeleri kullanarak survivor parkuru oluşturduk. Çocuklarımız burada fiziki aktivite yapabiliyorlar. Ok atış poligonu yaptık. Sadece ok atış poligonu, malzemeleriyle birlikte 7-8 bin liraya mal oldu. Bunları hayırseverler sayesinde yapabildik."

Öğrenciler okuldan gitmek istemiyorlar

Okulu sevdirmek için yapılan çalışmalarla ilgili geri dönüşleri de aldıklarını aktaran Alaçam, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin başarıları arttı. Daha önceki yıllara baktığımızda bu tarz etkinlikler yapıldıktan sonra öğrencilerin akademik başarısında da artışlar oldu. Akşam ders bittikten sonra birçok öğrencimiz buradaki oyun alanlarında oynamaya devam ediyorlar. Hafta sonları öğrencilerimiz burada vakit geçiriyorlar. Biz çocuklarımızı burada tuttukça zararlı şeylere fırsat bulamıyorlar."

"Bazen eve bile gitmek istemiyorum"

İlkokul 4. sınıf öğrencisi İsmail İlhan da okullarında çok güzel imkanların olduğunu başka okullarda böyle şeylerin olmadığına işaret etti.

Okullarında hem doğayla iç içe yaşadıklarını hem de çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatan İlhan, "Başka okullarda olmayan her şey burada var, çok şanslıyız. Birçok şeyi yaşayarak öğreniyoruz. Trafik kurallarını öğreniyoruz. Burada spor yapıyoruz. Okulumuzda çok mutluyum, bazen eve bile gitmek istemiyorum. Okulda durmak istiyorum. Burası çok eğlenceli." dedi.

Üçüncü sınıf öğrencisi Filiz Ertanoğlu da böyle bir okulda okuduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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