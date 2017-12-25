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20 milyon lira değerindeki lüks araçlar çürüyor

Adana'da 20 milyon lira değerindeki 200'ü lüks otomobil olmak üzere toplam 800 araç yediemin parkında çürümeye terk edildi
25 Aralık 2017 23:32
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20 milyon lira değerindeki lüks araçlar çürüyor

Kredi, vergi, muayene ve sigorta sorunları nedeniyle haciz edilen ya da trafikten men edilen 200'ü lüks toplam 800 araç, Adana'nın Çukurova ilçesindeki Sonbey Yediemin Otoparkı'nda çürümeye terk edildi. Bazı araçlar uzun yıllar önce bırakılması nedeniyle otopark ücretleri kendi değerlerini aştı. Otopark yetkilileri, araç fiyatlarının 20 milyon TL'yi geçtiğini bildirdi.

8 YILDIR BEKLEYEN VAR

Sonbey Yediemin Otoparkı sahibi Hasan Basri Pamuk, 2009 yılından bu yana otopark işletmeciliği yaptığını belirterek, "2009 tarihinden yatan araçlar var burada. Sıkıntı yaşıyoruz bizde, başına bir şey gelebiliyor. Biz parasal yönden de alacağımızı alamıyoruz" diye konuştu.

HURDAYA AYRILMALARI LAZIM

Otoparkta 200'ü lüks otomobil olmak üzere toplam 800 aracın bulunduğunu ifade eden Pamuk, bazı araçların otopark ücretinin değerini aştığını belirterek, "Bu araçları korumak için 10 kişi çalışıyor. Genellikle hacizli, muayenesiz ve sigortasız araçlar geliyor. Bu araçların hurdaya ayrılması lazım. Maddi değeri de yok bazı araçların" ifadelerini kullandı. Otoparka geldikten sonra 6 ay içerisinde alınmayacak araçlar için satma yetkileri olduğunu ancak satışı gerçekleştiremediklerini kaydeden Pamuk, "Bu iş çok fazla sağlıklı ilerlemiyor. Bizim alacağımızı bile tahsil edebilmemiz için neredeyse 5 bin TL'ye yakın para harcamamız gerekli. Bunun kolaylaştırılması lazım" şeklinde konuştu. Hasan Basri Pamuk, otoparkta bin adetten fazla motosiklet olduğunu da sözlerine ekledi.
İhlas Haber Ajansı
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