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Başbakan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ı kabul etti
Başbakan Yıldırım, Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ı kabul etti
Başbakan Binali Yıldırm, Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Yıldırım, Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
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