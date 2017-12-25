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Türkiye ile Sudan arasında 21 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Sudan arasında 21 ekonomik anlaşma imzalandı.
Türkiye ile Sudan arasında 21 ekonomik anlaşma imzalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan'daki temasları sürerken, 2 günde iki ülke arasında 21 ekonomik anlaşma imzalandı.
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