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Yargıtay İç Yönetmeliğinde değişiklik
Yargıtay İç Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
26 Aralık 2017 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 30282
YÖNETMELİK
Yargıtay Başkanlığından:
YARGITAY İÇ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 29/8/1983 tarihli ve 18150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay İç Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(B) Kıdem; Yargıtay Üyeliğine aynı tarihte seçilenler için hakimlik, Cumhuriyet Savcılığı veya bu sınıftan sayılan hizmetlerdeki kıdem esas alınır. Bunda da eşitlik halinde kıdem yaşa göre belirlenir."
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yargıtay Birinci Başkanı yürütür.
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