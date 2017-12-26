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Yargıtay İç Yönetmeliğinde değişiklik

Yargıtay İç Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
26 Aralık 2017 00:40
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Yargıtay İç Yönetmeliğinde değişiklik

26 Aralık 2017 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 30282

YÖNETMELİK

Yargıtay Başkanlığından:

YARGITAY İÇ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 29/8/1983 tarihli ve 18150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay İç Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(B) Kıdem; Yargıtay Üyeliğine aynı tarihte seçilenler için hakimlik, Cumhuriyet Savcılığı veya bu sınıftan sayılan hizmetlerdeki kıdem esas alınır. Bunda da eşitlik halinde kıdem yaşa göre belirlenir."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yargıtay Birinci Başkanı yürütür.
Memurlar.Net
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