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'Türkiye 2018'de eşik atlayacak'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin 2018'de ikinci hamle dönemi başlatarak, eşik atlayacağını söyledi. Yılmaz, sosyal koruma harcamalarının 135 milyar liraya ulaştığını belirterek, milli gelirin 13 bin dolar seviyesine çıkacağını vurguladı.
26 Aralık 2017 06:40
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'Türkiye 2018'de eşik atlayacak'

SEKTÖRLER BÜYÜYOR

AK Parti Ekonomi İşleri Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, 2017'nin ekonomi için son derece olumlu bir yıl olduğunu, yüzde 7'ler seviyesinde büyüme beklentisi olduğunu kaydetti. İhracatta 158 milyar dolarlık tarihi rakama ulaşılacağını anlatan Yılmaz, "Bütün sektörlere yaygın bir büyüme var. Turizmde toparlanma süreci yaşıyoruz. 2016'ya göre ciddi artış söz konusu. Sanayide kapasite kullanım oranları arttı. Hizmetler ve tarımda artış var. Tarım yüzde 2.8 büyümesi ile genel ortalamanın altında olsa da büyüyor" dedi. Gelecek yıl performansın sürdürülebilmesi için gereken önlemlerin alınacağını dile getiren Yılmaz, başarılı bir çalışma olan Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulamasının sürdürüleceğini söyledi. Bu kapsamda yeni kaynakların da getirileceğini anlatan Yılmaz, "İstihdama çok önemli teşvikler getiriyoruz. Büyük projeler hayata geçirilecek" dedi.

GÜVENLİK YOKSA BÜYÜME DE OLMAZ

Meclis'in çalışmasına karşın düzenlemelerin KHK ile getirilmesine yönelik eleştirilerle ilgili Yılmaz, şunları söyledi: "Bugün İngiltere, Fransa gibi birçok ülke güvenlik tedbiri alıyor. Türkiye tedbir alınca neden eleştiriliyor. Güvenlik yoksa kalkınma da büyüme de olmaz" dedi.

HAZAL ATEŞ

Sabah
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