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2018'de reel sektöre 140 milyarlık ucuz kredi

Hükümet reel sektöre verdiği ucuz kredi desteğini önümüzdeki yıl da sürdürecek. 2018'de 140 milyarlık destek için protokol hazırlanıyor. KGF Başkanı İsmet Gergerli, "2018 bu yıldan daha iyi bir yıl olacak" dedi
26 Aralık 2017 07:05
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2018'de reel sektöre 140 milyarlık ucuz kredi

HAZAL ATEŞ

Ekonomik büyümeye büyük katkı veren Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletle dünya rekoruna imza atarken, bankalar da reel sektöre ucuz kredi için seferber oldu. Bankalar bu kredilerin finansmanı için yurtdışından yaklaşık 8 milyar dolarlık kaynak getirdi. Reel sektöre KGF kefaletli kredide 20 milyar lira ile Halk Bankası birinci sırayı aldı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Fon aracılığıyla kullandırılan kredilerin yatırım, ihracat, istihdam ve döviz kazandıran sektörlere yöneldiğini belirtti. KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli de, "Kamu bankalarımız başta olmak üzere 27 bankamız bu sürece büyük destek verdi. Bu kredilerin finansmanı için yurtdışından özel kaynak getirdiler" dedi.

63 MİLYARLIK DÖNÜŞ BEKLENTİSİ

Bu yıl yaklaşık 220 milyar lira kredi kullandırılırken, gelecek yıl için de 140 milyar liralık bir kredi hacmi öngörülüyor. Bu yıl kullandırılan kredilerden de gelecek yıl yaklaşık 63 milyar lira dönüş bekleniyor. Gelecek yıl için kullandırılacak kredi için Bakanlar Kurulu protokolü üzerinde çalışma yapılıyor. Ağırlıklı üretim, imalat, ihracatı artırıcı projeleri desteklenecek. Mehmet Şimşek, KGF aracılığıyla kullandırılan kredilerin yatırım, ihracat, istihdam ve döviz kazandıran yurtiçindeki üretken sektörlere yöneldiğini belirtti. Fonun etkinleşmesiyle birlikte kredi genişlemesinin ivme kazandığını belirten Şimşek, kullandırılan kredilerin ağırlıkla KOBİ'ler tarafından kullanıldığını belirtti.

DAHA İYİ BİR YIL OLACAK

KGFGenel Müdürü İsmet Gergerli, Fon'un sadece finansmana erişimi değil uygun maliyetli krediye erişimi kolaylaştıran bir yapı olduğunu belirterek, "Kefaletlere karşılıklar sıfır kabul edildiği için bankaların karşılıkları düştüğü için uygun kredi imkanı yarattı" dedi. Gergerli, bankaların bu kredilerin finansmanı için yurtdışından yaklaşık 7-8 milyar dolarlık kaynak getirdi. Anadolu'nun her yerinde gezdiklerini anlatan Gergerli, firmaların kapasitelerini ful kullandığını belirterek daha fazla yatırım yapmak istediklerini dile getirdiğini söyledi. Gergerli, "Bu şekilde binlerce firmamız var. Bu tablo da gösteriyor ki 2018 bu yıldan daha iyi bir yıl olacak" diye konuştu.

Kredi hacminin yaklaşık dörtte üçü reel kesime kullandırılırken, eylül ayı itibarıyla kurdan arındırılmış kredi büyümesi yüzde 19.5 seviyelerine ulaştı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kredi büyümesinin makroekonomik dengeleri destekleyici yönde, dengeli bir patikada gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.

Sabah
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