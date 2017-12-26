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İşte FETÖ imamlarının darbe yazışmaları

SABAH, FETÖ'nün üst düzey imamlarının darbe girişimi öncesi ihanet planlarına ilişkin konuşmalarına ulaştı. Yazışmalarda halkın direniş gösteremeyeceğini, ülkeyi bir günde ele geçirebileceklerini öne süren darbeciler Turkuvaz Medya'ya el konulacağını da anlatıyor
26 Aralık 2017 07:50
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İşte FETÖ imamlarının darbe yazışmaları

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK

SABAH, FETÖ'nün kullandığı kripto yazışma programı ByLock'un yeni deşifre edilen içeriklerinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ayak seslerini içeren önemli yazışmalara ulaştı. FETÖ'nün üst düzey imamlarının yazışmalarının ortaya çıkarıldığı bu deşifreye göre örgüt, askeri darbe sonrasında tutuklama listeleri oluşturmaktan, medya kuruluşlarına el koyup gazetecileri hapsetmeye kadar bütün ayrıntıları hesaplamış. El konulması düşünülen medya organlarının başında ise SABAH ve aHaber gibi FETÖ'nün ipliğini pazara çıkaran medya grubumuzun yayın organları geliyor. Ortaya çıkarılan bu ByLock yazışmalarının en önemli özelliğiyse şu: 2015'in son aylarında ByLock içeriklerine ulaşılması üzerine Mart 2016'da FETÖ programı askıya aldığı için, ByLock'ta 15 Temmuz darbe planına ilişkin konuşmalar yer almamıştı. Bu son yazışmalar ise örgütün askeri darbe projesini ele vermesi açısından önem taşıyor.

AMERİKAN MAŞASI

Bir yazışmada "HE aleyhine (Hoca Efendi kısaltması olarak örgüt elebaşısı kast ediliyor) Allah korusun ABD karar verirse tüm dünyada işler ciddi sıkıntıya girer" ifadeleri örgütün Amerikan maşası olduğunu ele veriyor. Diğer yazışmalarsa şöyle: "Geçen bahsettiğim bunları bir sabah toplayalım meselesini. Emniyet HE'ye (Feto) sunulması için proje haline getirip gönderdi.

Bence son gücümüzle bir çıkış yapmak lazım.

Emniyete kalsa asker girmeden biz bile hallederiz diyor. (Emniyet değil ordu içindeki FETÖ yapılanması bile halledemedi!)

güvenlik açısından ablukaya alacaksın.

İlk günü tüm medyaya kayyum.

Uçurumdan dönüldü, kaos bitti vs diye manşet atılacak.

Olmadı devlet benim kardeşim der geçersin

Asker demek biz demek şu an abi

HE istese olur (Darbe talimatının sadece Gülen tarafından verilebileceğinin bir delili.)

Bin kişi toplansanız sabah yeter.

Savcı verecek gözaltı kararlarını. Bir savcı yeter

Gerisi kolluk gücünün işi.

Bu çalışmayı detaylı yazıp gönderdim.

IŞİD vatana ihanet ve 17-25 Aralık. (MİT TIR'ları ve 17-25 Aralık operasyonunu Erdoğan'ın tasfiyesinde kullanacaklarını gösteriyor.)

Aynı saatlerde tüm medyaya da kayyım atanacak.

Hizmet bu sürecin tarafı değildir, bu tamamen hukuki bir davadır der geçeriz. (Örgüt, takiyeciliğinden ötürü yapacağı eylemi üstlenmeyeceğini burada da ele veriyor.)

aHaber Türkiye uçurumdan döndü kurtuldu vs haber yapacak."

BYLOCK TAMAMEN FETÖ İŞİ

Gözaltı olamayacakları

SABAH'ın ulaştığı belgelerde ByLock'la ilgili önemli teknik bilgiler de yer alıyor. Belgelerde "Mesaj içeriklerinde yabancı ülkede yaşayan bir yabancının sistemde olmadığı, mesajlaşan şahısların Türk vatandaşı olduğu belirtiliyor.

- 2000 kişiyi almadan düzelmez bu işler, seçimle falan olmaz demiş HE (Hocaefendi dedikleri Gülen'in kısaltması.)

- Bir günde toplar geçersin Bir haftada her şey değişir...

- Saraya yürüyüp taşlayıp indirmeden düzelmez.

- Aslında bir sabahlık işi var hepsinin...

- Hakimler de ikinci günü ayarlanıp iş bitecek. Kurul üyelerini de alacan, medyayı da...

- Üç savcı yazacak iddianameyi, kolluk gücü olarak asker makul şüphe gözaltı yapacak...

- Ülkeyi ele almış olacaksın.

- 17/25'i niye yaptık o zaman

- Hazırlık var şu an...

- Toplanacakların listesini oluşturuyorlar.

- Belki direk asker girer.

- Yok ya kim çatışacak. -Mısır'daki kadar bile direniş olmaz.

Sabah
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