|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Ünlü oyuncu Cumhurbaşkanı'na hakaret etti, suçu şoförüne yıktı
Cumhurbaşkanı hakkında attığı, tepki çeken tweet nedeniyle kendisine dava açılan Mehmet Aslan, suçu şoförünün üzerine atmıştı. Şoföre de soruşturma açıldı
'ŞOFÖRÜM ATTI'
Oyuncu Mehmet Aslan, geçen yıl 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısı sonrası tepki çeken bir tweet atmıştı. İnceleme başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu; Aslan hakkında, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatmıştı. İfadesi alınan Aslan, suçu şoförüne atıp "Söz konusu tweet'i şoförüm attı, sonra sildi" dedi.
'MANTIĞA AYKIRI'
Aslan ifadesinde "Devleti yönetenlere yönelik hakaret içeren paylaşımım yoktur. Böyle bir paylaşımda bulunmam akıl ve mantığa aykırı bir harekettir" dedi. Savcılık; suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği ve hakaret suçu işlediğine hükmettiği Aslan'a dava açıp bir yıldan dört yıla kadar hapsini istedi. Ayrıca şoför Mustafa A. hakkında da soruşturma Özel İstihbarat açılmasına karar verdi.
Savcılık, şoför Mustafa A.'yı, Mehmet Aslan'ın suçunu üstlenmekle suçluyor. Ayrıca Aslan'ın telefonunu şoförüne bırakarak eğlence mekanına girmesini hayatın olağan akışına aykırı bulundu.
DİLEK YAMAN
Bu haber 8,398 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI